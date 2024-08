Cervejas comemorativas e degustações temáticas marcam os 25 anos da Baden Baden

Foi a dificuldade em conseguir que uma grande marca fornecesse boas cervejas para a sua choperia, em Campos do Jordão (SP), que moveu o empresário José Vasconcelos, o Vasco, a criar a sua própria cervejaria artesanal. Ao lado de seus amigos, Aldo Bergamasco, Alberto Ferreira e Marcelo Moss, ele fundou em 1999 a Baden Baden - mesmo nome do bar inaugurado por ele em 1985. “Na década de 1990, o mercado cervejeiro brasileiro era dominado pelas grandes empresas. Até então, havia dificuldade de encontrar cervejas de outros estilos, que não fossem Pilsen”, explica o supervisor de marketing da marca, Thiago Augusto de Lima Alves.

O objetivo da Baden Baden, segundo Alves, foi “apresentar receitas de escolas cervejeiras consagradas para o consumidor brasileiro”. Rótulos mais intensos e encorpados, que harmonizavam com a temperatura amena da cidade, localizada na Serra da Mantiqueira, foram os primeiros lançamentos da marca.o início as receitas foram desenvolvidas pelo renomado mestre-cervejeiro Carlos Hauser. O primeiro deles foi o chope Red Ale, uma barley wine de tom avermelhado, com maltes caramelizados e um toque herbal proporcionado pelo lúpulo. Em 2001, foi lançada a versão engarrafada do estilo, juntamente com a Stout, uma cerveja escura, encorpada, com notas tostadas de café de chocolate, além de um toque de amargor.

Red Ale, Stout e Doppelbock: os três rótulos lançados pela cervejaria Foto: Lana Pinho/ Divulgação

Além de apostar no segmento de cervejas super premium, em 2004 a marca também ficou conhecida pelo slogan “cerveja gourmet”, por investir na dobradinha cerveja e comida - em uma época em que mal se falava sobre harmonização. Além da Choperia Baden Baden - Casa Alemã, que segue firme e forte no centro de Campos do Jordão (SP), a cervejaria tem outros bares que levam o seu nome na cidade. Um deles fica no Bosque do Silêncio, um parque com 100 mil metros quadrados, que reúne atrações como trilhas, tirolesa e golfe.

O menu, servido em mesas ao ar livre, reúne desde pedidas da culinária alemã como o chucrute à garni (joelho de porco, kassler, mix de salsichas grelhadas, chucrute e batatas cozidas, R$ 388, serve duas pessoas), até sugestões preparadas com cerveja, como o medalhão de filé mignon com molho de cerveja Cristal (a Pilsen da marca, a partir de R$ 128,80).

Vendida em 2007 pelos fundadores para o grupo Schincariol, quatro anos depois foi adquirido pela Brasil Kirin, a marca faz parte do portfólio do grupo Heineken desde 2017. E, atualmente, conta com uma linha de rótulos que reúne opções como Cristal (Pilsen), Golden (cerveja de trigo, com canela e frutas vermelhas), Witbier (cerveja de trigo com coentro e laranja), IPA (cerveja puro malte com maracujá) e Peach (de trigo com pêssego). E, recentemente, lançou três rótulos comemorativos, para celebrar o aniversário de 25 anos da marca.

Rótulos comemorativos

Para a ocasião, tanto a Red Ale quanto a Stout estão de volta, em edição limitada, pela Baden Baden. E a Doppelbock, cerveja escura mais intensa que a bock, com notas de chocolate e caramelo, completa a seleção de cervejas comemorativas. “Eram estilos que os nossos consumidores pediam há um bom tempo”, justifica Alves.

Diferentemente dos outras cervejas da marca, os rótulos especiais não devem chegar nas grandes redes de supermercados. O kit com os três rótulos (R$ 80) estará à venda até o final do ano em e-commerces como o Justo, além da loja da fábrica da Baden Baden, em Campos do Jordão (SP), e no espaço recém-inaugurado no Parque Capivari.

Além das cervejas comemorativas, a marca de Campos do Jordão (SP) celebra aniversário com abertura de sala de degustação no Parque Capivari, um dos pontos turísticos da cidade Foto: Lana Pinho/ Divulgação

Degustação de cervejas

Outra ação da cervejaria, em comemoração aos seus 25 anos, foi a inauguração de um espaço no Parque Capivari, um dos pontos turísticos da cidade que reúne teleférico, roda-gigante, patinação no gelo e outras atrações. Desde o início do inverno, estão ocorrendo no local, com capacidade para 12 pessoas, uma série de degustações de cerveja conduzidas por especialistas da marca.

Com duração de 40 minutos, a experiência consiste em provar os rótulos comemorativos, além de harmonizá-los com itens como queijo parmesão, chocolate, doce de leite e presunto cru. O ingresso custa R$ 99,90 por pessoa e está disponível pelo site da Ingresse. Pela plataforma, também é possível adquirir ingressos para participar de visita pela fábrica da cervejaria, além de degustação dos rótulos do portfólio da marca (a partir de R$ 80, por pessoa).

A degustação dos rótulos comemorativos ficarão em cartaz no Parque Capivari até dezembro deste ano. Alves adianta, porém, que tem mais novidades vindo por aí. “Até o final do ano, iremos lançar mais uma cerveja. O que eu posso dizer, por enquanto, é que um estilo que não fazemos há, pelo menos, uma década”, promete o supervisor de marketing da Baden Baden.