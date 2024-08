A cerveja artesanal é mais do que uma bebida; é um reflexo de uma rica cultura cervejeira que valoriza a tradição, a criatividade e a qualidade. Produzida em pequenas quantidades com técnicas que priorizam a excelência, oferece uma experiência única, repleta de sabores e aromas, onde cada detalhe é cuidadosamente pensado para criar uma degustação sensorial diferenciada.

Para ajudar a esclarecer suas dúvidas, conversamos com especialistas do setor, que compartilharam seus conhecimentos sobre o que torna essa bebida tão especial. Se você se pergunta o que realmente diferencia a cerveja artesanal da industrializada, ou está curioso sobre as características de uma boa cerveja artesanal, este artigo vai responder a essas e outras perguntas. Abordaremos também os estilos mais procurados e as cervejas que estão fazendo sucesso entre os apreciadores.

Seja você um novato no mundo das cervejas artesanais ou um entusiasta em busca de mais informações, continue lendo para descobrir tudo que você precisa saber para começar a beber cerveja artesanal.

Quem são os especialistas?

Rafael Soares de Souza, um dos sócios da Cervejaria Central @cervejariacentralsp

Carlos Lima, sócio, sommelier e mestre em estilos do TapTap @taptapsp

Paulo Almeida, sócio, sommelier e curador de cervejas, trabalha no Empório Alto de Pinheiros @eapsp

Omar Sabbag, sócio-proprietário da Brass Brew @brassbrew

Qual a diferença entre a cerveja artesanal e a industrializada?

A principal diferença que os consumidores buscam na cerveja artesanal é a variedade e complexidade dos sabores. Especialistas destacam que a riqueza sensorial das cervejas artesanais é resultado da alta qualidade dos ingredientes e da diversidade de estilos com maior variedade em termos de teor alcoólico e sabores, proporcionando experiências sensoriais mais ricas com sabores ajustáveis ao gosto e ao momento.

Omar Sabbag, da Brass Brew, reforça essa visão: “O bom aproveitamento dos insumos — água, malte, lúpulo e levedura, tanto de cevada quanto de trigo — resulta em aromas e sabores que não se igualam aos das cervejas industrializadas. Depois que aprendemos a apreciar esses detalhes, fica claro que essas características únicas não estão presentes nas outras cervejas.”

Quais são as características de uma boa cerveja artesanal?

Para avaliar uma boa cerveja artesanal, é importante considerar cinco características principais: aparência, sabor, corpo, aroma e conjunto, segundo Rafael Soares de Souza, da Cervejaria Central. Para iniciantes, ele recomenda ler sobre estilos e aromas, mas o mais importante é experimentar. “Cada visita a uma cervejaria artesanal deve ser encarada como uma chance para descobrir novos sabores e aromas,” diz.

Carlos Lima, da TapTap, acrescenta que é fundamental “brincar com os sentidos” ao degustar uma cerveja artesanal. Ele explica que é possível perceber cores e nuances visuais diferentes das tradicionais, e que os aromas devem ser evidentes, mesmo que sutis. “A cerveja artesanal deve mostrar seu valor antes mesmo de ser bebida. A sensação na boca, seja refrescante ou aveludada, é algo que deve ser apreciado,” conclui.

Quais são os estilos de cerveja mais buscados e vendidos?

A popularidade dos estilos de cerveja dependem do gosto dos consumidores e das características de cada um. Entre os mais procurados estão as IPAs, Pilsen e Sours.

As IPAs e suas variações são as mais pedidas. A criatividade dos cervejeiros gerou diversas versões desse estilo, conhecido por suas cores laranja, aromas cítricos e sabor amargo. Paulo Almeida, do Empório Alto de Pinheiros, destaca que as IPAs, por serem amargas e refrescantes, combinam bem com o clima brasileiro.

A Pilsen também é bastante popular, com sua cor clara, alta carbonatação e sabores que lembram pão e biscoito, e um amargor baixo. Carlos Lima observa que esse estilo é bem aceito pelo público.

As Sours, especialmente as Fruited Sours, ganharam destaque no Brasil por sua acidez e uso de frutas brasileiras. Paulo Almeida nota que o consumo de Sours varia com a época do ano e festividades, mostrando que há uma ampla diversidade de preferências entre os consumidores de cerveja artesanal.

