Está procurando o presente ideal para o Dia dos Pais? Que tal apostar na cerveja artesanal? Além de ser uma opção diferenciada, ela oferece uma experiência de sabor e frescor que a cerveja tradicional muitas vezes não proporciona.

Entre as opções oferecidas pelas cervejarias artesanais de São Paulo, estão a compra de kits especiais para seu pai saborear onde e quando quiser e degustações especialmente criadas para a data.

Veja a seguir as sugestões para presentear e celebrar o Dia dos Pais juntos.

Empório Alto de Pinheiros

Empório Alto de Pinheiros

O Empório Alto dos Pinheiros é um espaço que combina bar, restaurante e mercearia, oferecendo boas bebidas em um ambiente agradável. Para o Dia dos Pais, Paulo Lima, sócio e sommelier do Empório, sugere dois kits cervejeiros. Por R$ 120, há a Paulaner München, uma tradicional Märzen de Munique e a Kwak, por R$ 480, uma cerveja belga do estilo Belgian Strong Ale, conhecida por seu sabor complexo.

Serviço: R. Vupabussu, 305 - Pinheiros. 11 3031-4328. Dom. a qua (11h/00h); qui. à sáb (11h/01h). @eapsp

Cervejaria Central

Cervejaria Central

A Cervejaria Central, localizada em Santa Cecília, produz e vende cervejas artesanais a preços acessíveis em uma pequena fábrica nos fundos do bar. Como parte das celebrações do Dia dos Pais, a cervejaria realizará, no sábado, 10 de agosto, a partir das 17h, uma visita guiada à fábrica, conduzida pelo cervejeiro Max Soares, seguida de uma degustação orientada pela sommelière Regina Santucci. O evento, que custa R$ 40, inclui a degustação de quatro estilos de cerveja e um mini tour pela fábrica, com explicações sobre ingredientes, receitas e processos. Após a degustação, os participantes receberão descontos especiais. As vagas são limitadas, com inscrições via Instagram.

Serviço: R. Jesuíno Pascoal, 101 - Vila Buarque. Ter. a sex (18h/00h); sáb (16h/01h). @cervejariacentralsp

Tap tap

Cerveja artesanal da Taptap

Localizado entre a Praça Roosevelt e a Rua da Consolação, a Tap Tap oferece uma experiência única com cervejas, combinando produtos exclusivos, artesanais e de pequenos lotes. Para celebrar seu dia, os pais que forem à Taptap com seus filhos poderão beber chopes selecionados com desconto. Para as crianças, estão disponíveis sucos e refrigerantes.

Serviço: R. da Consolação, 455 - Consolação. 11 98594-8364. Seg. à qua (14h/00h); sex. à sáb (11h/01h); dom (11h/22h). @taptapsp

Brass Brew

Cerveja artesanal da Brass Brew

A Brass Brew, localizada na Casa das Caldeiras, é conhecida por servir clássicos das escolas inglesa, alemã e belga. Para o Dia dos Pais, a cervejaria destaca duas opções do seu portfólio: Red Ale e Weiss, ambas excelentes escolhas para a ocasião.

Serviço: Av. Francisco Matarazzo, 1650 - Água Branca. 11 99604-5391. Qui (18h/00:30); sex à (18h/01:30); sáb (12h/01:30); dom (12h/22h). @brassbrew