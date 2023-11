Qual é a melhor água tônica do mercado?

Ela já foi tachada como “bebida de velho” por conta do seu amargor. E, hoje, que ironia, é esse mesmo amargor (que vem do quinino) que faz da água tônica o coadjuvante perfeito para drinques.

Entre as combinações que dão match, tem o gim tônica, claro, grande responsável por sua redenção e recente popularização, mas não só - o refrigerante (sim, água tônica é um refrigerante, com todos os seus senãos) vai bem até com café expresso.

Com essa função de ser base para coquetéis, convenhamos, não dá para negligenciar a escolha da água tônica. Afinal, de que adianta investir no melhor gim do mercado e estragar tudo com uma companhia fajuta?

Degustação às cegas, com sete marcas, foi promovida no Bar dos Cravos Foto: Marcelo Chello

PUBLICIDADE

Pensando nisso - e com tantas opções disponíveis no mercado -, o Paladar organizou uma degustação às cegas para te ajudar na hora da compra. Um júri de peso, formado só por especialistas, avaliou sete marcas, todas encontradas em supermercados, quanto ao aspecto visual, aroma, sabor e carbonatação.

Arnaldo Altman, ex-Filial e hoje sócio do Bar dos Cravos, Chula Barmaid, que assina a carta do Cineclube Cortina, Felipe Jannuzzi, produtor do gim Virga, Julio Adachi, sócio do Citrino Bar, e Karina Barretto, curadora de cafés especiais e sócia do Futuro Refeitório, nos ajudaram na busca da água tônica perfeita, que é aquela que tem bolhas de gás persistentes, aroma e sabor agradáveis, com equilíbrio entre dulçor e amargor.

Os jurados: Felipe Jannuzzi (à esq.), Karina Barretto, Arnaldo Altman, Chula Barmaid e Julio Adach Foto: Marcelo Chello

Por uma questão de comparação, apenas águas tônicas tradicionais e enlatadas entraram no teste - versões zero açúcar ou saborizadas (que andam pipocando nas gôndolas, aliás) ficaram de fora.

Confira a seguir o resultado da prova e qual foi a marca que conquistou o cobiçado selo Paladar.

PUBLICIDADE

Quais as melhores marcas de água tônica?

Schweppes Wewi St. Pierre

As sete marcas na avaliação dos jurados, em ordem alfabética