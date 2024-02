Qual é o melhor drinque (em lata) do carnaval 2024?

Abram alas, que o bloco do Paladar quer passar! E, nele, tão importante quanto a fantasia e os adereços carnavalescos, é a bebida que vai embalar a folia. E como nem sempre dá para contar com o que os vendedores ambulantes terão disponível - muitas vezes, só tem cerveja, que nem sempre é a que você gosta, e, na maioria das vezes, não está gelada -, tratamos de ir em busca de boas opções de drinques enlatados (porque carnaval não combina com garrafa de vidro) para levar a tiracolo nos bloquinhos, numa providencial bolsinha térmica.

Nas prateleiras de supermercados, encontramos boa variedade de coquetéis em lata, à base de diferentes bebidas: vodca, gim, rum… Para descobrir qual deles levaria nota dez (leia com a entonação do locutor na apuração das notas das escolas de samba) em todos os quesitos, recrutamos um time de jurados que entende muito de bebida e, não menos importante, de carnaval.

No teste, entraram diferentes tipos de bebida, à base de gim, vodca, rum... Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Além da repórter que vos fala, Carla Peralva, ex-Paladar e foliã adicta, Felipe Ebone, do italiano Bosco e do bloco México pra Baixo, Gabriel Coelho, do bar De Primeira, que tem o bloco Unidos do De Primeira para chamar de seu (com estandarte e tudo!), e Stephanie Marinkovic, bartender do Bar dos Cravos e “cria do carnaval”, como ela mesma faz questão de dizer, provaram dez amostras às cegas para eleger a grande campeã do carnaval 2024. As bebidas, todas descaracterizadas e servidas na mesma temperatura, foram avaliadas quanto à aparência, aroma, sabor e “drinkability” (termo que indica se o drinque em questão é fácil ou difícil de ser bebido).

Como, pela primeira vez num teste Paladar, as bebidas provadas eram de diferentes estilos, o júri foi orientado a não comparar uma amostra com a outra. A ideia era avaliar cada drinque em lata separadamente e decidir se ele orna ou não com o clima do bloquinho. Portanto, esse ranking não é sobre qual drinque é melhor que o outro, mas, sim, qual combina mais com o carnaval.

PUBLICIDADE

Danielle Nagase, Felipe Ebone, Carla Peralva, Stephanie Marinkovic e Gabriel Coelho provaram as dez amostras às cegas para eleger a que tem a cara do carnaval Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Confira, a seguir, quais drinques foram escolhidos pelo júri, além de detalhes sobre o que os jurados acharam de cada uma das dez amostras.

Os drinques do carnaval 2024

Xeque Mate Isla Smirnoff Ice

As dez marcas avaliadas em ordem alfabética

PUBLICIDADE