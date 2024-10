No comando de sete restaurantes (o mais novo deles é o Mamma Vanzetto, de inspiração italiana), a chef Renata Vanzetto segue inventando moda. Em evento realizado na última segunda (30) no Ema, a sua casa autoral, ela lançou uma linha de infusões, que ela desenvolveu em collab com a marca Talchá. Batizada como RêCombina, a linha reúne três blends exclusivos, elaborados com insumos importados da Alemanha.

Enquanto o Rêanima, com sabor intenso e encorpado, tem como base gengibre, maçã, casca de laranja, folhas de alecrim e flores de tília prateada, o Rêaliza, que combina frescor e dulçor, leva ingredientes como hibisco, maçã, hortelã-brava, pó de mel de manuka e pétalas de peônia. Já o Rêlaxa, mais suave, reúne folhas de melissa, capim-limão, maçã, laranja, cenoura, murta limão e folhas de amora doce.

Algumas das infusões elaboradas pela chef para a Talchá Foto: Leonardo Lemos/ Divulgação

Os chás estão disponíveis em embalagens da marca (R$ 74, 50 g), em latas desenvolvidas especialmente para os blends (R$ 90,90, 50 g, cada) e em kit com as três infusões (R$ 144, três latas de 18 g cada). E a coleção da chef com a marca também inclui acessórios para chá, como infusores (R$ 69,90, cada) e caneca personalizada (R$ 144,90).

Os produtos estão à venda no e-commerce da marca e, em breve, nas duas unidades da Talchá, nos shoppings Higienópolis e JK Iguatemi.