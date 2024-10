O Rio Coffee Nation, evento sobre o mundo do café que reúne produtores, especialistas e aficionados da bebida, está de volta ao Rio de Janeiro para a sua 5ª edição. O evento será realizado no EXC do Jockey Clube, nos dias 18, 19 e 20 de outubro e contará com mais de 50 produtores parceiros. O evento tem como objetivo ressaltar o papel da cidade no mercado do café, com foco especial nos grãos especiais.

Durante três dias, especialistas de diversas regiões do país estarão reunidos para propagar conhecimento sobre a profissionalização e a cultura da produção e comércio de cafés, tendo como linhas centrais a sustentabilidade e os pequenos produtores, em conversas que também tocam temas como o comércio justo, a conexão com o turismo, os diferentes métodos de extração e torrefação.

Rio Coffee Nation 2024. Foto: Rio Coffee Nation/Divulgação

O evento também anunciou a 5ª edição da premiação do Melhor Café Torrado para Espresso, no qual os três primeiros colocados irão receber certificação da ABIC - Associação Brasileira da Indústria de Café, além da segunda edição do prêmio de Melhor Barista.

As palestras e oficinas vão acontecer no palco Receitas, com a participação de João Diamante, Flávia Quaresma, Paula Prandini, Elia Schramm e outros especialistas que vão demonstrar a versatilidade de diferentes tipos e estilos de café nas bebidas e pratos.

Food-trucks estarão presentes com opções variadas de quitutes, como pizza, hambúrgueres e outros. Também vão rolar degustações gratuitas, aulas e Happy Hour do Café, com drinques e música ao vivo, para amarrar a programação do evento.

Onde:

EXC Rio - R. Jardim Botânico, 1011 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Ingressos disponíveis aqui (R$ 27,50 a meia-entrada e R$ 55 a inteira). Instagram: @riocoffeenation.