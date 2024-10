Saiba como funciona a votação dos melhores bares do mundo

É sempre um mistério saber como um filme, restaurante ou um hotel é escolhido o melhor do mundo. Com bares não é diferente. Se a lista divulgada ontem pela The World’s 50 Best Bars deixou uma pulguinha atrás da orelha, relaxe, a gente explica como ela funciona.

A lista é uma iniciativa da World’s 50 Best Bars Academy, uma academia composta por 700 membros divididos por 28 regiões geográficas. Esses experts especializados no cenário global de bares são selecionados pelos Academy Chairs, espécies de “presidentes” regionais, que também votam.

Dentre os especialistas estão bartenders, consultores, jornalistas e outros “drink writers”, metade composta por homens, metade por mulheres. Cada um tem direito a oito votos confidenciais a partir das melhores experiências em bares nos últimos 18 meses e absolutamente tudo é auditado pela Delloite, multinacional de quase 180 anos com sede em Nova York.

Exemplo de selecionadores profissionais de votantes, Sorrel Moseley-Williams é jornalista independente de comida, bebida e viagens, sommelière, enóloga (ela faz os Sorol Wines) e representante da Academia dos 50 Melhores Bares para toda a América do Sul.

Sorrel Moseley-Williams chairman do World's 50 Best Bars para a América do Sul Foto: Rodrigo Ruíz Ciancia

Sorrelita, como é mais conhecida, é inglesa, mas tem sangue colombiano e coração portenho – embora passe a maior parte do ano viajando, ela adotou Buenos Aires como lar há 18 anos. O 50 Best entrou na sua vida meio que por acaso: “Em 2013 fui conhecer Lima e me deram dois contatos, um era de Virgilio Martínez e aí comecei a escrever sobre os 50 Best Restaurants”. Quando viu, estava dentro da Academia.

Para a presidenta de todos os países da Colômbia e Venezuela para baixo, um bom bar é subjetivo, visto que estilo e companhia podem influenciar. No entanto, acredita que “A responsabilidade do bar recai na hospitalidade. O contato humano é tudo e deve ser preciso, nem exagerado e nem escasso. Que me façam sentir especial e me conquistem, e rápido, porque você passa menos tempo num bar do que em um restaurante ou um hotel!”.

Atenta aos detalhes – e também às emoções –, Sorrel é fã de martini, dry ou dirty, e também de gim tônica. Modéstia à parte, no entanto, anda fascinada pelos próprios vinhos brancos, dois semillons feitos em Mendoza que acabam de ser lançados.

Ela não está com ressaca pela festança de ontem no Arena Madrid, não pode divulgar quantos jurados ela seleciona por ano, mas já sabe que, como todo ano, mudará parte deles para manter o frescor na votação.