Bolinho de arroz faz sucesso em bares e restaurantes de São Paulo

Algumas lendas dizem que o bolinho de arroz foi inventado no Japão para alimentar os samurais. Outras histórias contam que a iguaria como conhecemos hoje foi inspirada nos arancinis, tradicional bolinho italiano, feito à base de risoto.

Independente da origem, o bolinho de arroz pode aparecer como entrada, antes da refeição principal, lanche da tarde ou como petisco típico de boteco. O que não falta é versatilidade.

Diversos restaurantes e bares de São Paulo apresentam a iguaria de forma tradicional e em sabores variados. Confira algumas opções.

Ritz

Crocante por fora e macio por dentro, o bolinho de arroz do Ritz é um dos grandes sucessos do menu do restaurante.

A porção do petisco, que leva arroz bem cozido, um pouco de queijo, cebolinha e pimenta-do-reino sai pelo valor de R$ 48 e conta com 10 unidades. Quem quiser comer menos pode pedir a meia porção, com 6 bolinhos pelo valor de R$ 31.

Alameda Franca, 1088, Jardim Paulista. (11) 3062-5830. 2ª a 5ª 12h / 15 e 18h30 / 23h (sex. 12h / 15h e 18h30 / 00h. sáb 12h / 00h e dom. 12h / 23h)

Bolinho de arroz do Ritz. Foto: Tadeu Brunelli

Bar do Luiz Nozoie

O Bar do Luiz Nozoie, na região da saúde, ganhou notoriedade por chefs de cozinha como Thiago Bañares, do Tan Tan, Matheus Zanchini, do Borgo e Paulo Shin, do restaurante Komah.

O típico boteco conta com um extenso cardápio de porções, muitas delas elaboradas por Márcia, filha do dono do estabelecimento. O bolinho de arroz com calabresa e queijo parmesão é pedida obrigatória para quem visitar o estabelecimento.

Av. do Cursino, 1210, Bosque da Saúde. (11) 5061-4554. 2ª a 6ª, 17h30 / 22h (sáb. 12h / 17h. Fecha dom.)

Boteco 28

Localizado no 28º andar do Farol Santander, o Boteco 28 tem foco em comida paulista.

O menu da casa conta com uma lista de petiscos tradicionais, dentre eles, o bolinho de arroz com queijo.

A iguaria conta com casquinha dourada e interior macio, e é servido, também, com o catchup de goiabada da casa.

R. João Brícola, 24, 28˚ andar, Centro Histórico de São Paulo. (11)3553-6784. 3ª a dom. 11h30 / 20h. Fecha seg.

Bolinho de arroz do Boteco 28

Pompéia Bar

Localizado na zona oeste de São Paulo, o Pompéia Bar é parada obrigatória na região.

A casa conta com uma generosa porção de bolinhos de arroz, que pode variar entre os sabores tradicional, carne-seca e salame com gorgonzola, e a porção de 6 unidades sai por R$ 39,90.

R. Dr. Augusto de Miranda, 712, Pompéia. (11) 3872-1769 2ª a 4ª, 11h / 23h30 (5ª, 11h30 / 00h. sex. e sáb. 11h30 / 00h30. Fecha dom.)

Bar Higienópolis

Localizado na esquina da rua Pará, os bolinhos do Bar Higienópolis são uma das principais pedidas do estabelecimento. Chamados também de “bretagne”, a porção de 9 unidades conta com interior macio e é servido com chutney de frutas.

R. Pará, 2, Higienópolis. (11) 3255-8676. 3ª a 5ª, 12h / 15h (sex. e sáb. 12h / 18h. Dom. 11h30 / 16h. Fecha seg.)