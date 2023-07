A cozinha do restaurante NOSSO, em Ipanema, no Rio de Janeiro, vai receber uma onda de diversidade e sabores diferentes do final do mês de julho até outubro. A partir de um projeto chamado “Chega +” o chef da casa, Bruno Katz, convidou três chefs mulheres de lugares distintos para desenvolverem em parceria com ele jantares com menus especiais.

O primeiro jantar acontece no próximo dia 23 de julho e conta com a participação da chef argentina de ascendência coreana, Marina Lis Ra, do portenho Na Num. Neste dia, serão oferecidas três opções de snacks, entradas, pratos e sobremesas vindos de uma cozinha coreana pouco tradicional que utiliza com leite de tigre de kimchi e azeite de baunilha, e camarões glaceados em gochujang, manteiga de rum e mandiopã.

O projeto ‘Chega +’ acontecerá sempre aos domingos, das 18h30 às 23h. Os próximos jantares estão programados para acontecer com a chef do Soeta, restaurante de Vitória, Bárbara Verzola, no dia 20 de agosto; e, em 29 de outubro, com a chef de Belo Horizonte, Bruna Martins, também conhecida por comandar a cozinha da Birosca e do Florestal.

Confira abaixo os preços dos petiscos, pratos e doces disponíveis no dia 23 de julho, noite em que a chef Marina Lis Ra estará responsável pela co-criação do menu: