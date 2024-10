A banana é a fruta mais consumida no Brasil e no mundo, e não é só porque ela tem uma textura cremosa e sabor agradável, mas também por ser prática e oferecer muitos benefícios ao corpo. A banana pode ser consumida in natura, como um acompanhamento no almoço, frita, empanada, em farofas, bolos, doces, as possibilidades são muitas.

Além de ser um ótimo ingrediente para diversas receitas, a banana também possui muitos benefícios. Segundo a matéria do AgroEstadão, as bananas são muito energéticas, possuem baixo teor de gordura e são ricas em carboidratos, vitaminas e minerais. Elas também são ótimas para o colesterol por serem fontes de fibras solúveis, que são substâncias importantes para diminuir o nível de colesterol no sangue e prevenir o câncer intestinal.

Para aproveitar a banana em receitas da forma mais gostosa possível, confira 5 receitas doces para aproveitar a fruta e tornar suas refeições ainda mais gostosas.

Bolo de banana de liquidificador

Receita de bolo de banana caramelizada da chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Uma receita deliciosa para o seu lanche da tarde, perfeita para acompanhar um café feito na hora. Essa versão é da chef Helô Bacellar e leva bananas caramelizadas para servir por cima do bolo.

Receita aqui

Brownie rápido com banana

Brownie rápido com banana Foto: Andrea Ferrara/Arquivo Pessoal

Essa receita é para quem ama doce e não quer sair da dieta. Ela não leva açúcar e é feita com aveia, que também traz muitos benefícios para a saúde. Só precisa de 4 ingredientes e fica pronta em poucos minutos.

Receita aqui

Merengue de banana com canela

SAO PAULO SP 06/11/2023 PALADAR - RECEITAS DE MERENGUES - Na foto o merengue de banana. Merengues preparados na escola de gastronomia Wilma Kovesi, em Sao Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO

O doce da banana junto com o sabor intenso da canela formam uma combinação de sabores sensacional. Essa receita de merengue de banana com canela, também leva creme de confeiteiro para ficar ainda mais gostosa.

Receita aqui

Banoffee

Banoffee Foto: FELIPE RAU

A banoffee é uma receita tradicional da culinária britânica que combina bananas, creme de leite e uma base de biscoitos. Nessa versão, a torta fica pronta em poucos minutos e é irresistível.

Receita aqui

Picolé caseiro de banana

Picolé de banana da chef Heloísa Bacellar Foto: Ana Bacellar

Em dias de calor, nada melhor que um picolé de banana bem geladinho. Nessa receita, a chef Helô Bacellar ensina a fazer um picolé caseiro super fácil e cremoso que é ótimo para curtir em boa companhia.

Receita aqui