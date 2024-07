Explore sabores internacionais com estas sete receitas clássicas de sopas ao redor do mundo. De Borscht da Rússia ao Missoshiru do Japão, passando pelo Minestrone da Itália e Tacacá do Brasil, até a reconfortante Sopa de Cebola da França, o tradicional Caldo Verde de Portugal e o refrescante Gaspacho da Espanha, cada prato oferece uma viagem única através de tradições culinárias e diferentes sabores.

Sopa de cebola (França)

Sopa de cebola do ICI Brasserie Foto: Divulgação ICI Brasserie

Especialidade francesa, surge como um prato simples e barato devido à abundância de cebolas. Hoje, a sopa é sofisticada e muito apreciada por todos. A adição de vinho e caldo de carne deixou a sopa mais sofisticada e se tornou um ícone da gastronomia francesa, especialmente nos famosos mercados de Les Halles em Paris. Tradicionalmente servida em tigelas individuais, a sopa é coberta com fatias de pão tostado e queijo, gratinada até ficar borbulhante e dourada.

Veja receita

Borscht (Rússia)

Deliciosa sopa de beterraba Foto: Laís Acsa

Borscht é uma sopa tradicional originária da Europa Oriental, especialmente popular na Rússia, Ucrânia, Polônia e Lituânia. Sua base principal é a beterraba, que dá à sopa sua cor vibrante e característica. A sopa pode ser servida quente ou fria, sendo popular em ambas as formas. Além da beterraba, a sopa pode incluir uma variedade de outros vegetais como repolho, cenoura, batata e cebola. Algumas versões também adicionam carne, geralmente de boi ou porco, enquanto outras são vegetarianas. A sopa é muitas vezes finalizada com uma colherada de creme azedo (smetana) e ervas frescas, como endro.

Veja receita

Caldo verde (Portugal)

Caldo verde - Portugal Foto: Ana Marques/ Adobe Stock

O caldo verde é uma sopa tradicional portuguesa, popular na região norte do país, especialmente no Minho e no Douro. É um prato simples e reconfortante, mas cheio de sabor, frequentemente associado a celebrações e ocasiões especiais, como festas de São João. O caldo verde é feito com couve galega, batatas, cebola, alho e linguiça e é servido em tigelas, acompanhada de pão de milho ou broa.

Veja receita

Gaspacho (Espanha)

Sopa Gaspacho - Espanha Foto: Sunny Forest/ Adobe Stock

Esta sopa é um clássico da culinária espanhola, feita com tomates, pimentões, pepinos, alho e azeite de oliva. O Gaspacho é uma sopa fria originária da região da Andaluzia, no sul da Espanha, conhecida por sua refrescância e uso abundante de vegetais frescos. Os ingredientes são misturados até obter uma consistência suave, resultando em uma sopa fria e revigorante. Para servir, o gaspacho pode ser acompanhado de cubos de pão crocante, pepino e pimentão, que adicionam textura e sabor à sopa.

Veja receita

Missoshiru (Japão)

Missoshiru - Japão Foto: Nishihama/ Adobe Stock

O missoshiru é uma sopa tradicional japonesa, também conhecida como sopa de missô. Normalmente consumido durante o café da manhã, mas também servido como acompanhamento em refeições. Ele exemplifica o equilíbrio e a simplicidade da culinária japonesa.

Veja receita

Tacacá (Brasil)

Tacacá - Brasil Foto: Codo Meletti|Estadão

O Tacacá representa o Brasil nessa lista. Tacacá é uma sopa tradicional da região amazônica popular nos estados do Pará e Amazonas. Este prato se destaca na culinária indígena por usar ingredientes típicos da floresta amazônica. O tacacá é feito com tucupi, um caldo amarelo extraído da mandioca brava, que precisa ser fervido por várias horas para eliminar seu potencial tóxico. Outro ingrediente fundamental é o jambu, uma erva amazônica que causa uma sensação de formigamento na boca. A sopa é servida quente em cuias, seguindo a tradição das práticas indígenas.

Veja receita

Minestrone (Itália)

Minestrone - Itália Foto: Robynmac/ Adobe Stock

Minestrone é uma sopa que reflete a culinária camponesa da Itália e varia conforme a estação do ano e a disponibilidade de ingredientes valorizando a produção local. Não existe uma receita fixa para minestrone; cada região e família na Itália tem sua própria versão. A sopa geralmente inclui uma variedade de vegetais, feijão, macarrão ou arroz, e pode ser preparada com caldo de carne ou vegetal. É comum preparar grandes quantidades de minestrone, já que o sabor melhora com o tempo à medida que os ingredientes se misturam.

Veja receita