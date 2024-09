O gengibre é uma raiz muito usada tanto na culinária quanto na medicina tradicional. Com sabor marcante e levemente picante, ele pode ser consumido fresco, em pó ou como chá.

Conhecido por ser anti-inflamatório e antioxidante, o gengibre para imunidade é ótimo para fortalecer o corpo e prevenir gripes e resfriados. Além disso, ele ajuda na digestão, alivia náuseas, combate o envelhecimento precoce e previne doenças.

Na cozinha, é super versátil. Pode ser usado em receitas doces, como biscoitos e bolos, ou em pratos salgados, como saladas, marinadas e sopas. Outra ótima opção é adicioná-lo em sucos e chás, que ganham um toque refrescante e energético.

Confira a seguir 7 receitas práticas e deliciosas com gengibre para incluir no seu dia a dia:

Bolo de gengibre

PUBLICIDADE

Bolo de gengibre Foto: Heloísa Bacellar/ Na cozinha da Helô

O bolo de gengibre é fofinho e perfumado. É um bolo simples, mas com um sabor marcante que combina doçura e um leve picante.

Veja receita

Gengibre em conserva

Gengibre em conserva Foto: Divulgação Ícone Asiático

PUBLICIDADE

Gengibre em conserva, como o servido nos restaurantes japoneses, é um aperitivo refrescante e picante. Ele limpa o paladar e é ótimo para acompanhar sushi e sashimi. Um toque simples que faz toda a diferença.

Veja receita

Peixe com gengibre

Peixe no vapor com óleo de gengibre Foto: Laís Acsa/ Botanikafé

Cozinhar o peixe no vapor é uma maneira leve de preparo, que preserva os sabores naturais e a umidade, resultando em um prato suculento. O toque especial de óleo de gengibre, combinado com molho de soja e ervas frescas, realça ainda mais o sabor do peixe.

PUBLICIDADE

Veja receita

Creme de cenoura e gengibre

Creme de cenoura e gengibre Foto: Divulgação Chef Greta Guedes

Creme de cenoura e gengibre é uma receita prática e cheia de sabor. A cenoura deixa o creme cremoso e levemente doce, enquanto o gengibre adiciona um toque refrescante.

Veja receita

PUBLICIDADE

Limonada com gengibre

Limonada com gengibre Foto: Divulgação: Sky bar gardeen

Dê um toque especial à sua limonada com esta receita refrescante. O gengibre adiciona uma leve picância e um toque extra de frescor, perfeito para um dia quente.

Veja receita

Salada de penne com pesto e gengibre

PUBLICIDADE

Salada de penne com pesto e gengibre Foto: Edvânia Soares/ Arquivo pessoal

Salada fácil e saborosa, o pesto dá um toque fresco e o gengibre adiciona um sabor picante. É uma mistura do clássico com o inesperado, perfeita para um almoço leve ou um jantar descomplicado.

Veja receita

Chá de gengibre

Chá de gengibre Foto: Edvânia Soares/ Arquivo pessoal

PUBLICIDADE

Chá de gengibre é uma escolha prática e saborosa. Simples de fazer, o gengibre traz um sabor picante e reconfortante, ajudando a aquecer. É perfeito para um momento relaxante.

Veja receita