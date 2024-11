Mussarela, muçarela ou mozzarella, independente de como você escreve, o importante é saborear. O queijo queridinho do Brasil é o mais consumido do país, segundo dados do IBGE. Seja no queijo quente, em bolinhos ou na pizza,a mussarela é ingrediente indispensável.

Descubra formas diferentes de usar a mussarela em receitas bem queijudas e que entregam muito quando o assunto é aquele belo “puxe” característico desse queijo elástico de massa filada.

Arancini de queijo com cogumelos

Arancini de queijo com cogumelo do Nonna Rosa Foto: Raul da Mota/Divulgação

O arancini é o primo rico do bolinho de arroz frito brasileiro. Feita com massa de risoto e recheada com bastante mussarela e cogumelos, essa receita simples e rápida tem o poder de revolucionar uma noite de petiscos.

PUBLICIDADE

Confira a receita

Torta de liquidificador com tomates, mussarela e cebola caramelizada

Torta de liquidificador com tomates, mussarela e cebola caramelizada Foto: Ana Bacellar/Divulgação

Com massa crocante de ervas e recheio queijudo e perfumado, essa torta de liquidificador simples é rápida de fazer e uma ótima opção para compartilhar.

Confira a receita

PUBLICIDADE

Sanduíche de carne moída com mussarela e ovos

Sanduíche de carne moída com mussarela e ovos da Helô Bacellar Foto: Ana Bacellar/Divulgação

Uma versão diferente de buraco quente, esse sanduíche de carne moída vai no pão francês e leva bastante mussarela derretida. A receita é fácil e prática para o lanche ou até como almoço e jantar.

Confira a receita

Lasanha de bacalhau

PUBLICIDADE

Aprenda a fazer uma lasanha de bacalhau com queijo e molho bechamel Foto: Raul Da Mota | Piccini Cucina

Nessa receita, o bacalhau sai dos oceanos e vai direto para um mar de queijo derretido e molho bechamel de dar água na boca.

Confira a receita

Prego no pão

Delicioso bife no pão Foto: Quinta do Olivardo

PUBLICIDADE

Apesar do nome levemente metalizado, essa receita não tem nada a ver com uma caixa de ferramentas. O lanche leva bife banhado no vinho, bastante queijo mussarela e salada.

Confira a receita