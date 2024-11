Nem pense em desistir da sua ceia de Natal só porque não tem tantas pessoas com quem dividir o momento. Para te ajudar a garantir uma refeição completa, veja um menu que inclui entrada, prato principal, acompanhamento, sobremesa e até um drinque bem saboroso e aproveite o Natal com menos pessoas.

As receitas foram retiradas do livro Gastronomia brasileira – Da tradição à cozinha de fusão, da Le Cordon Bleu (@lecordonbleubrasil) e todas servem quatro porções, o que significa que, dependendo da fome, o menu é perfeito para comer a dois, três ou a quatro.

Salada de bacalhau com batata

Salada de bacalhau com batata Foto: Le Cordon Bleu/Divulgação

Para uma entradinha que é a cara do fim do ano, aposte nesta salada de bacalhau com batata muito saborosa. Com filé de bacalhau e legumes assados no forno, é uma receita simples que vai te dar água na boca.

Confira a receita

Cordeiro na massa de brioche de milho

Cordeiro na massa de brioche de milho Foto: Le Cordon Bleu/Divulgação

Sofisticada e saborosa, esta receita é um desafio que vale a pena enfrentar. A carne de cordeiro envolta em massa de brioche de milho e acompanhada de molho de cachaça é a chave para um Natal saboroso e que vai surpreender à mesa.

Confira a receita

Arroz campestre com ovo perfeito

Arroz campestre com ovo perfeito Foto: Le Cordon Bleu/Divulgação

Feito com caldo de frango, arroz parboilizado, linguiças e ovo, esse arroz completão fica muito saboroso e é uma ótima opção de acompanhamento para ceia ficar na medida certa.

Confira a receita

Caju amigo feito do zero

Caju amigo feito do zero Foto: Le Cordon Bleu/Divulgação

E que tal já começar suas resoluções de Ano Novo antes da ceia de Natal e aprender algo diferente antes do ano acabar? Descubra como fermentar caju para produzir do zero o seu próprio caju amigo, drinque brasileiro bem popular que leva a fruta, vodca e bastante gelo.

Confira a receita

Sagu com vinho tinto e creme de confeiteiro

Sagu com vinho tinto e creme confeiteiro Foto: Le Cordon Bleu/Divulgação

Para fechar os trabalhos, um sagu com vinho tinto e creme bem tradicional é sempre uma excelente ideia para a sobremesa de Natal. Com a cara de ceia natalina, esta receita fácil e rápida já virou tradição e leva até doce de caju crocante com chocolate meio amargo.

Confira a receita