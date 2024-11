Coxinha, mini pizza, brigadeiro, beijinho, bicho-de-pé. Tudo isso vem à mente quando pensamos em uma bela festa de aniversário. Mas como esse evento é anual e irrevogável, não custa nada apostar no novo de vez em quando. E é ainda melhor quando esse novo tem um gostinho de tradição por trás.

Para a chef Helô Bacellar, do Na Cozinha da Helô (@nacozinhadahelo), a festa de aniversário é um verdadeiro ritual. Tudo começa pela construção do evento, desde os enfeites pensados um a um, até as comidas preparadas pela mão dos anfitriões. E não se preocupe se um doce ficar tortinho ou as porções salgadas não ficarem simétricas, a graça está justamente na imperfeição, no aspecto de “feito em casa”.

Ah, e não só é gostoso, mas o custo também é menor. “No final, a gente fez uma massa que dá para dois recheios, um recheio de sanduíche e três docinhos. Se você fosse comprar qualquer coisa dessas já prontas, ia gastar mais do que fazendo tudo isso junto. Então eu acho que só tem pontos favoráveis para você fazer em casa “, observa a chef.

Receitas de festa

Segundo Helô, “esperar pela festa é tão gostoso quanto a reunião em si. Num tempo em que as pessoas compram tudo pronto, fazer esse caminho contrário, preparar tudo para a sua festa, é mais divertido e, envolvendo mais pessoas, pode ser mais gostoso ainda” Logo, junte a família e os maigos e teste as cinco receitas simples e deliciosas abaixo que fogem do tradicional, mantêm a simplicidade de execução e, ao mesmo tempo, carregam sabores deliciosos de comidinha caseira, cada uma com sua personalidade própria.

Docinho de abacaxi

Docinho de abacaxi da Helô bacellar Foto: Alex Silva

A grande inspiração para esta pauta foi justamente o docinho de abacaxi da Helô, uma receita fácil e bem diferente, que é uma alternativa criativa para inovar na sua festinha. Ele é perfeito para surpreender os convidados com dulçor e um toque tropical delicioso.

Confira a receita

Olho de sogra

Olho de sogra Foto: Alex Silva

Um clássico dos clássicos, o olho de sogra é simples de fazer e leva ameixas secas, ovos e coco ralado. O preferido da chef nesta lista é típico das festas de antigamente, uma ideia retrô divertida de fazer e ainda mais divertida de comer.

Confira a receita

Beijinho sem leite condensado

Beijinho sem leite condensado Foto: Alex Silva

O melhor amigo do brigadeiro, o beijinho é uma bolinha de coco cremosa que se tornou presença quase obrigatória em qualquer festa, seja ela caseira ou não. Nada contra o leite condensado, mas você pode deixar o seu beijinho com um gosto diferente dos de loja usando simplesmente leite, ovos, açúcar e leite de coco. Confira a receita simples e rápida no link abaixo.

Confira a receita

Pastel de forno de carne ou de palmito

SÃO PAULO 07/10/2024 PALADAR HELO BACELLAR FESTA DE ANIVERSARIO - pratos preparados pela chef Helo Bacellar FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: Alex Silva

Com a mesma massa amanteigada e levinha, é possível fazer inúmeros recheios de pastel de forno, desde os bem carnudos até vegetarianos. Veja o passo a passo para fazer a massa e recheios de carne e palmito nos links abaixo.

Pastel de carne

Pastel de palmito

Pasta de tomate para sanduíches

SÃO PAULO 07/10/2024 PALADAR HELO BACELLAR FESTA DE ANIVERSARIO - pratos preparados pela chef Helo Bacellar FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: Alex Silva

Além do pastel de palmito, outra alternativa vegetariana e bem levinha para a sua festa é essa pasta com molho de tomate pronto, temperos e pão esmigalhado que fica muito saboroso. Rápida de fazer, a pasta pode ser produzida no mesmo dia da festa, basta deixar esfriando na geladeira por uma hora antes de servir.

Confira a receita