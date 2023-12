Docinho de abacaxi

Reserve as folhas miúdas da coroa para decorar os docinhos.

1 . Reserve as folhas miúdas da coroa para decorar os docinhos.

4 . Enquanto isso, unte um refratário pequeno com óleo. Reserve.

5 . Cozinhe por mais 15 minutos o abacaxi mexendo sem parar a panela para não grudar e nem queimar no fundo.

6 . Espere o doce encorpar, a massa começar a se soltar da panela, brilhar e ficar com um dourado claro.

7 . Quando o doce chegar ao ponto, despeje no refratário untado.

8 . Cubra com um pano limpo e deixe em temperatura ambiente por aproximadamente três horas para esfriar e firmar.