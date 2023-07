Cenoradas, que é especialista no assunto, decidiu inovar e trazer a receita do bolo de cenoura norte-americana. Foto: Assessoria Máxima | Cenoradas

O bolo de cenoura é um dos queridinhos do paladar do brasileiro e a confeitaria Cenoradas sabe bem disso. Sendo assim, a loja, que é especialista no assunto, decidiu inovar e trazer a receita do bolo de cenoura norte-americana.

A diferença? O bolo de cenoura norte-americano da confeitaria - ou Carrot Cake - leva cenoura ralada, açúcar mascavo e especiarias na massa, além de uma deliciosa cobertura de doce de leite para dar o toque abrasileirado que a maioria das pessoas ama.

Se ficou com vontade, pode conferir a novidade no Cenoradas mais próximo. A partir de R$ 34,10, você pode adquirir o bolo de 270 gramas. E, se não estiver a fim de sair de casa, pelo delivery, ele fica R$ 34,50.

Serviço