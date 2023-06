Pode parecer ladainha, mas a lista mais comentada da gastronomia nasceu num papo de bar, em 2002, num happy hour em Londres. Pelo menos, é o que costuma jurar de pés juntos William Drew, diretor de conteúdo dos programas globais The World’s 50 Best Restaurants, The World’s 50 Best Bars e, a partir de setembro, The World’s 50 Best Hotels também.

“Um grupo de editores da revista The Restaurant refletiu sobre como fazer um ranking mundial que distinguisse os 50 melhores restaurantes do planeta. Queriam animar um pouco o cenário gastronômico da época e acharam que seria interessante criar algo assim, a nível informativo, na hora de orientar viajantes e foodies a encontrar locais num destino completamente desconhecido”, lembra ele.

Em cerimônia em Valência, na Espanha, o ranking acaba de eleger o Central, do casal limenho Virgilio Martinez e Pía León, a melhor mesa do universo. Emocionado, o chef comentou: “Feliz de sermos tantos peruanos. Depois de 21 anos o 50 Best acontecendo, a América Latina está bem inserida. Nossas belas culturas, nosso belos países e povos, da América do Sul ao México”.

A saber, a votação é feita por 1.080 especialistas internacionais (jornalistas, críticos gastronômicos, chefs e gourmands viajantes) espalhados em 27 regiões ao redor do mundo, que selecionam até 10 restaurantes que comprovam ter visitado nos últimos 18 meses. Desse corpo, 25% do júri muda a cada ano.

Até agora, 2023 não foi dos mais generosos com o Brasil, mas o paulistano A Casa do Porco, único restaurante a representar o país, - e que já estava no 7° lugar na edição anterior - angariou a 12ª posição. “Estar nessa lista é ter a cozinha popular brasileira reconhecida internacionalmente como alta gastronomia. Nos enche de orgulho ver a nossa história, nossos ingredientes, nossas técnicas e nossos sabores entre os melhores do mundo”, asa “, fez questão de enfatizar Janaína Torres Rueda.

Já o chef Jefferson Rueda destacou que “Estar ao lado de colegas que tanto admiramos é sempre uma honra. E é muito estimulante para toda a equipe que faz A Casa do Porco ser do jeito que é ter. Esse trabalho é coletivo. Entendemos esse prêmio não como uma vitória nossa, mas da gastronomia do nosso país e esperamos ter mais e mais brasileiros nessa festa”.

Em Valência, Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda recebem o prêmio de 12º melhore restaurante do mundo pela Casa do Porco Foto: Maria Vargas

Continua após a publicidade

Vale dizer que, desde quando surgiu, o 50 Best criou mais três listas (Ásia, América Latina e Oriente Médio) e manteve o esforço de não se repetir. Vai daí que membros honorários como El Bulli (vencedor em 2002, 2006, 2007, 2008 e 2009), Noma (em 2010, 2011, 2012, 2014 e 2021), El Celler de Can Roca (em 2013 e 2015), Osteria Francescana (2016 e 2018), Eleven Madison Park (2017), Mirazur (2019) e Geranium (2022), nem poderiam ser votados neste ano.

Veja aqui a classificação na íntegra: