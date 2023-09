Tem sempre aqueles dias que bate uma vontadezinha de pedir um ramen para comer em casa, né? Mas e se você soubesse preparar este prato chinês - sim, chinês, ele ficou muito popular no Japão, mas nasceu na China - em casa?

Se ficou curioso, chegou a hora aprender. A chef Michele Dupont - que morou no Japão e lançou um livro sobre ramen aqui no Brasil - dará uma aula onde ensinará todas as etapas do preparo desta iguaria da culinária chinesa, desde como fazer os caldos, as massas artesanais, usar os temperos até os toppings (finalizações).

Durante a aula, que acontecerá no Estúdio Carla Pernambuco, a pesquisadora também apresentará melhor o umami, além de um ramen no estilo ‘tori chintan’, que leva caldo de frango, massa fresca, óleo aromático de manjericão, coberturas e ovos de Ajitama (marinados). E nessa programação, nem os vegetarianos passarão vontade, pois haverá uma opção sem a proteína animal para atender a esse grupo.

A oficina terá duração de 3 horas e custará R$ 450 por pessoa. Este valor contempla, além da aula, apostila com receitas e degustação dos pratos harmonizados com vinhos especiais. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas via WhatsApp (11 98225-6030) ou pelo e-mail estudio.carlapernambuco@gmail.com.

Serviço

PUBLICIDADE

Estúdio CP: Rua Sergipe, 768, Higienópolis. 22/09 (19h30 às 22h30). Reservas feitas pelos WhatsApp (11 98225-6030) ou pelo e-mail estudio.carlapernambuco@gmail.com