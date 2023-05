Chefs Carla Pernambuco e Helô Bacellar comandam as aulas de domingo no 10º Paladar Cozinha do Brasil

Apresentar novas perspectivas sobre velhos conhecidos da mesa brasileira já é uma tradição do Paladar Cozinha do Brasil. Nesta 10ª edição não há de ser diferente! Celebrando os biomas brasileiros, o evento traz já neste final de semana duas convidadas, que mesmo sendo já pratas da casa, são muito especiais.

Nacionalmente reconhecidas, Carla Pernambuco e Heloísa Bacellar são famosas por esmiuçar os ingredientes e tradições mais comuns da cozinha brasileira e transformá-los em receitas inesquecíveis. E são os resultados das pesquisas mais recentes que serão expostos ao público do evento, em duas oficinas distintas.

Carla fará experimentos com o cacau selvagem. Os convidados serão conduzidos por uma viagem pelos subprodutos do cacau, por meio de receitas com o mel de cacau, o líquor, a manteiga e, sem deixar de fora, é claro, o chocolate. Dessa imersão no universo de um ingrediente tão singular resulta um menu completo, que vai da entrada à sobremesa. Uma bela viagem! A aula será no domingo às 14h. Faça sua inscrição aqui:

Já Helô Bacellar vai falar da indispensável farofa. Ela vai preparar quatro receitas de farofa com quatro tipos de farinhas diferentes, entre elas a famosa de Bragança. A ideia é enaltecer essa receita tão brasileira, tão simples e tão desejada. Ao final da aula, todos os convidados irão provar as deliciosas farofas, acompanhadas de uma cachaça do Vale do Paraíba, vinda diretamente da adega da chef.

Serviço

Painel com a chef Carla Pernambuco

Experiências sinestésicas com cacau selvagem

Tema: Explorar o Cacau de algumas formas, do drinque à sobremesa.

Data: 07 de maio de 2023

Horário: 14h00

Tempo de duração: aproximadamente 1 hora

20 vagas Valor: R$ R$ 90,00

Painel com a Chef Helô Bacellar

Farofas pelo Brasil

Tema: farofas criadas a partir de diferentes farinhas. A ideia é enaltecer essa receita tão nossa, tão simples e tão desejada.

Data: 07 de maio de 2023

Horário: 16h00

Tempo de duração: aproximadamente 1 hora

20 vagas Valor: R$ 90,00

Local: Espaço Priceless – Abaru Anexo – Rua Formosa, 157 – São Paulo, SP (acesso pelo estacionamento/subsolo do Shopping Light).

