Quando se vai à Bahia e se pensa em comer, imediatamente vêm à mente pratos suculentos com peixes e frutos do mar fresquíssimos e caipirinhas (ou roskas, como é chamado por lá) com frutas típicas e de sabores exóticos.

Salvador tem tudo isso sim: em cada canto da cidade, casas oferecem o melhor da culinária local e também da alta gastronomia. Paladar preparou um guia com cinco restaurantes na cidade.

Preta

Moqueca Majestade, feita com camarão e polpa de coco verde servida com farofa de banana e tapioca Foto: Angeluce Figueiredo I Custom

Chegar ao restaurante Preta, localizado na Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos, é um passeio por si só. É preciso pegar um barco e a travessia leva por volta de 50 minutos, mas vale a aventura. E muito! O restaurante com decoração tropical comandado pela chef Angeluce Figueiredo é frequentado por anônimos e famosos, baianos, estrangeiros e brasileiros, como a atriz Regina Casé, a chef e apresentadora Paola Carosella e a cantora Mart’nália, entre outros. Da cozinha de influência marítima, praiana e original, saem pratos para compartilhar batizados com nomes dos nativos da ilha. Caso do Milagre de Jesus, uma salada de siri, rúcula e manga acompanhada de beiju de tapioca (R$157) e a Moqueca Majestade, com camarão, polpa de coco verde, fruta pão, acompanhada da farofa de tapioca com banana, feijão verde e arroz (R$ 203), entre vários outros. A dica é: fazer sua reserva dias antes, e, no dia, ir cedo, passar o dia na praia e almoçar.

Restaurante Preta: Rua dos Canudos, Ilha dos Frades. Tel.: (71) 99326-7461

Origem

Black Angus, mousseline de couve-flor, shitake e farofa noisette Foto: Mabel Ikeda

Pensa que Salvador não tem alta gastronomia? O Origem, capitaneado pelos chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca é o único restaurante do nordeste na lista do 50 Melhores Restaurantes do Mundo da revista Restaurant. Fabricio e Lisiane (que também são donos do Orí, do bar Gem e do italiano Segreto Ristorantino) resgatam sua identidade baiana para criar pratos com ingredientes locais feitos com apuro e técnica. “Eu Vim da Bahia” é o menu degustação (R$ 250 por pessoa) composto por 13 etapas que fazem um passeio por suas memórias afetivas da dupla. Inesquecíveis são o Peixe curado com sorbet de guacamole, amendoim e aioli de gengibre, o Camarão com agnolotti de vatapá, pupunha, licuri espuma de moqueca e gel de umbu; o Pato do sol com pirão de leite caramelizado, purê, cebola brulée e aipim frito e o Fondant de Chocolate com sorvete de pipoca, caramelo de banana e farofa de chocolate.

Casa de Tereza

Moqueca Ana Bueno, do restaurante Casa de Tereza, em Salvador Foto: Marcello Fontes AssessoriaICustom

Tereza Paim é uma das chefs mais conhecidas da Bahia. Aberto há10 anos, seu Casa de Tereza, fica num casarão antigo no boêmio bairro do Rio Vermelho. O menu é dividido com pratos do mar, da terra e da cozinha de autor, pratos especiais criados pela chef. Os clássicos com frutos do mar se sobressaem. Para começar, preve a entradinha Telha de beijus com gratinado de siri (R$ 39). Entre os principais, a Sinfonia do mar (foto, R$ 174) ou a Moqueca Trilogia do Mar, que leva peixe, camarões e lagosta. No subsolo do restaurante há uma lojinha com utensílios de cozinha e que também disponibiliza a linha de produtos premium artesanais da chef Tereza, com farofas, pimentas, cachaça, cocadas e temperos naturais.

Dona Mariquita

Arroz de Hauçá, prato feito com carne seca, leite de coco e camarão Foto: Veronica Rabelo

Também no coração do Rio Vermelho, outro endereço que faz sucesso é o Dona Mariquita, comandado desde sua abertura, em 2005, pela chef Leila Carreiro. O restaurante serve o que se chama de Cozinha Patrimonial da Bahia, que resgata a culinária típica do recôncavo, mesclando influência indígenas, africanas e sertanejas. Ingredientes como sementes, frutas e folhas, mariscos, carnes, peixes e frutos do mar aparecem em pratos como o Arroz de Hauçá, arroz de coco servido com carne de sol e camarão seco e o Ipeté (foto), prato semelhante ao bobó de camarão, mas feito com inhame.

705

Grelhado misto: lagosta (ou camarões), peixe do dia e polvo Foto: Leonardo Machado Freire

Localizado na orla de Pituaçu, o 705 é outro bom exemplo da gastronomia contemporânea de Salvador. Entre os destaques do menu executado pelo chef Jadson Nunes, como o Grelhado misto de frutos do mar com lagosta ou camarão VG, polvo, lula grelhada e peixe do dia (foto, R$ 355) que serve três pessoas. Entre as sobremesas, a cheesecake A Fabulosa Maria Alice, feia com mirtilos, morangos, crumble de tuille e doce de leite (R$ 27), é imperdível.

