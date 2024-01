Como é se hospedar no Club Med de uma das mais sofisticadas estações de esqui dos Alpes

Um resort de luxo para a família esquiar com liberdade. Grosso modo, esse é a missão do Club Med Val d’Isère, nos Alpes franceses. Um hotel antigo que, com a bagatela de € 50 milhões de investimento, foi todinho remodelado para se tornar o primeiro Exclusive Collection, a gama mais alta, da rede.

Estar no topo significa ter um funcionário a cada dois, estourando três hóspedes. Gente que te dá “bonjour” a cada meia dúzia de passos, mesmo sem falar francês. Gente de 23 países, incluindo brasileiros. Incluindo italianos, israelenses, turcos e mexicanos que não falam o idioma nacional, mas são prestativos em seus próprios e, quase sempre, em inglês também.

As montanhas e as pistas esquiáveis estão por todos os lados do Club Med, em Val d'Isère Foto: François Peyrrane

Gente que no café da manhã prepara panquecas, ovos, sucos e crepes; no almoço, hambúrguer, ceviche e couscous marroquino; no chá da tarde, waffles, madeleines e chocolate quente; no jantar, foie gras, raclette, lagostim e pizza.

Gente especializada para dar aula de esqui e de snowboard, de hidroginástica e de yoga pós-esqui. Gente para recrear a molecada de 4 a 17 anos. Gente para dançar, cantar e tocar em apresentações no bar e na discoteca. Gente que dá atenção em tempo integral.

Terraço do Club Med Val d'Isère Foto: François Peyranne

Tudo isso faz parte do combo Club Med – até a neve. Não, não é força de expressão: o viajante que desembolsa a partir de R$ 22.616 em janeiro ou de R$ 13.304 em abril para passar sete dias em Val d’Isère tem garantia de gelo e pistas em ótimas condições. Caso, contrário, o grupo hoteleiro se ocupa de transferi-lo para outro resort.

“É um conceito de felicidade. Não é o quanto custa, não é a beleza, não é a comida, é a experiência do cliente vir para se divertir em lugar que é especialista em all inclusive upscale para família”, explica Janyck Daudet, CEO da empresa na América do Sul.

Mora aí a liberdade: comer e beber o que se quer, não se preocupar com a criançada, ter a beleza do cenário assegurada, o skipass (cartão de acesso às pistas no valor de € 66 diários), os instrutores experientes e o aluguel de equipamentos a postos. Em outras palavras, tudo conspira para se esquiar livremente.

Com diferentes estações e quase uma centena de opções, o bufê do Club Med Val d'Isère Foto: François Peyranne

Bem, só vale lembrar que o acidente de Michael Schumacher acaba de completar uma década e que, apesar do apelo local, o esporte é perigoso. Sim, há criancinhas que mal deixaram de engatinhar e já deslizam no gelo. Porém, elas são levadas pela escola desde a mais tenra infância a praticar. Adaptam-se ao incômodo das botas apertadas e dos esquis pesados, aprendem a escolher óculos, capacete, luvas e gorros desde então.

Se não é o seu caso, calma, o fracasso não te aguarda. Ao contrário, o luxuoso resortão é uma das melhores alternativas para debutantes, visto que há uma equipe pronta para acompanhar e recomendar quais das mais de 160 pistas devem ser exploradas. Intermediários e avançados, por sua vez, podem compartilhar alguns dos quilômetros mais disputados por esquiadores profissionais.

Pelo conjunto da obra, hoje 80% dos clientes invernais do Med são brasileiros. Afinal, não neva por aqui e, sim, o Brasil é uma nação que adora ter tudo incluído em um preço único e, de quebra, ser mimada.

Protegida do frio e com vista para a jacuzzi, a piscina do Club Med Val d'Isère Foto: François Peyranne

Por sorte, os mimos não se resumem a instrutores zelosos. Na piscina há um professor para propor exercícios e até para levar uma aguinha para quem se demora na jacuzzi quentíssima exposta ao gélido ar livre. No restaurante, apesar do serviço de bufê, há sempre alguém de olho em taças e pratos vazios, seja para enchê-los, seja para retirá-los.

No que tange recheá-los não se pede parcimônia, mas cautela nunca fez mal a ninguém. Atum, camarão, mexilhão, risoto, frango, filé mignon, dois tipos de massa, dez tipos de pães e mais de uma dúzia de sobremesas disputarão sua atenção, nem por isso precisam ser colocados à prova.

Se cabe uma dica, no quesito fartura, destacam-se quase 50 tipos de queijos. Dentre eles, a estrela local, o beaufort. Moldado em pano de linho, ele é elaborado com leite cru de “verão” (isso é no intervalo entre junho e outubro) de vacas das raças Tarine ou Abondance, ordenhadas acima de 1.500 metros de altitude, seguindo técnicas tradicionais.

Churrasco faz parte do "esquenta" de almoço no terraço do Club Med Val d'Isère Foto: François Peyranne

Há ainda outras especialidades bem maturadas da região da Savoia, como reblochon, tomme de savoie, raclette e chevrotin, além de exemplares italianos, como taleggio e gorgonzola, afinal, a fronteira está a menos de cem quilômetros.

Já no quesito refeição, o “esquenta” de almoço no terraço do hotel é imbatível. Convivial, ele pode reunir bar de ostras, estação de churrasco (inclusive de vegetais), carrinho de embutidos e de doces, vinho quente e outros drinques ao som de DJ. Reunirá com certeza histórias empolgadas dos esquiadores matinais, pitacos de quem saiu às compras e concentração de quem não conseguiu deixar a king size abarrotada de travesseiros até aquela hora.

Tête à tête com a neve está garantido nas suítes do Club Med Val d'Isère Foto: François Peyranne

Um encontro tão agradável quanto a jacuzzi já mencionada e quanto as suítes que, afora as camonas irresistíveis, contam sempre com frigobar abastecido e vista hipnotizante para as montanhas nevadas. Não custa repetir, tudo totalmente incluído.

Ah, o que não entra no pacote? Os tratamentos do spa, os itens da lojinha, o aluguel de esquis e o transfer do aeroporto (de Lyon ou de Genebra, que custa quase R$ 1000 por cabeça). O resto faz parte do combo férias felizes sem carteira à mão.

Club Med Val d’Isère

La Légettaz, 73150, Val-d’Isère, França. Reservas: WhatsApp (21) 96782-0782