Sabe o que dá quando se mistura uma padaria brasileira e uma boulangerie francesa? A resposta é a Le Jazz Boulangerie, lugar para comer pão (de fermentação natural) na chapa, sanduíches, ovos beneditinos, mas também para provar belos folhados, como o croissant simples, levíssimo, (R$ 11) ou de amêndoas (R$ 15) e ainda um ótimo brioche bem amanteigado e macio (R$ 26). Ah, tem uma vitrine de doces, alguns vendidos inteiros, outros em fatias – duas grandes pedidas são o mil folhas (R$24) e a éclair de pistache (R$18).

Ovos pochê com bacon estão no cardápio do Le Jazz Boulangerie Foto: Laís Acsa

A Boulangerie fica aberta o dia todo, mas se eu fosse você, passaria lá na hora do almoço e iria direto pro salão do fundo. É ali que fica o restaurante com vista para a cozinha envidraçada onde se prepararam os pães – você precisa atravessar um corredor com prateleiras e geladeiras abastecidas com queijos, embutidos e azeites e certamente vai achar algumas coisas para levar para casa.

A dica é o bufê, servido das 11h30 às 15h – os pratos variam, mas há sempre oito tipos de salada e cinco pratos quentes, por R$ 76. A beterraba com queijo de cabra, um clássico do Le Jazz, pode dividir espaço com homus, salada de salsão, salada de lentilhas e um imperdível alho-poró assado, que dá vontade de repetir (fique à vontade!). Há sempre uma opção de quiche, geralmente combinando queijos e vegetais, além de um prato de carne, por exemplo, o escondidinho, que os franceses chamam de hachis parmentier. Nada sofisticado, tudo bem feito.

Interior do Le Jazz Brasserie, recém-aberto no bairro de Pinheiros Foto: Laís Acsa

Se preferir à la carte, tem omeletes (R$ 32), tartine de avocado (R$ 28), croque monsieur (R$ 34) além de club sandwich de frango (R$ 38), montado em fatias de pão de forma com frango, avocado, bacon, maionese, tomate e alface (R$ 38). Esses são servidos também no terraço na entrada.

Antes de se aventurar pelo mundo da padaria, o chef e sócio da casa, Chico Ferreira, relembrou os tempos em que trabalhou em padarias em Paris e na Austrália, marcou nova viagem para a França e incluiu um curso de panificação no roteiro. Os sócios Gil Leite e Paulo Bitelman embarcaram na ideia.

Le Jazz Boulangerie, Rua Joaquim Antunes, 501, Pinheiros. De terça a domingo, das 7h30 às 18h (em breve até 22h)