Bisteca alla fiorentina servida no novo restaurante Gero, no Itaim Foto: TABA BENEDICTO

O Gero Itaim mal abriu as portas e já está lotado, com o mesmo ar festivo do restaurante que funciona há 30 anos na Rua Haddock Lobo – porém com um jeito mais leve e contemporâneo. Com estofados confortáveis, ripas de madeira nas paredes e no teto, uma janela de vidro voltada para o jardim com algumas mesas e ombrelones, o restaurante foi inaugurado oficialmente na semana passada. Fica ao lado do lobby do belíssimo hotel Fasano Itaim, projetado por Marcio Kogan, à base de basalto e madeira freijó.

À frente da cozinha está Lomanto Oliveira, que veio do Fasano Salvador. Há 18 anos trabalhando no grupo e com passagem também pelo Fasano Jardins e pelo Gero Rio, o chef sabe exatamente o que quer o restaurateur Gero Fasano: comida italiana elegante, sem invencionices, à base de produtos nobres.

A torta della nonna, uma delicada torta cremosa de queijo com creme de baunilha e toque de limão é destaque na carta de sobremesas do novo Gero Foto: TABA BENEDICTO

A grande novidade ali é uma grelha de onde saem camarões acompanhados por risoto de limão (R$ 227) e uma bisteca alla fiorentina (o T-bone steak, R$ 280), que pode ser servida com salada, legumes grelhados, batatas ao forno ou tagliolini no azeite. Os grelhados em forno a carvão incluem ainda polvo (R$ 236) e costela de wagyu (R$ 239).

O cardápio traz os clássicos da casa, começando pelos imperdíveis chips de abobrinha, sequinhos e salgados, para comer sem parar. A seleção inclui um esplêndido carpaccio de vieiras frescas com geleia de tomate e flor de sal (R$ 169), a polenta taragna mole (mistura de farinha de milho e trigo sarraceno), servida com molho de funghi (R$84), ossobuco com risoto de açafrão (R$ 198) e a lasagna verde alla bolognese (a melhor da cidade, na minha opinião, R$ 138).

Entre as massas, o básico spaghettini alla vittorio leva apenas tomates, azeite e sal (R$89). Não provei dessa vez, porém sou fã declarada também do linguine alle vongole com peperoncino, que chega em molho suave à base de vinho branco (R$ 149). Na sobremesa, a dica é a torta della nonna, uma delicada torta cremosa de queijo com creme de baunilha e um toque de limão.

Rua Pedroso Alvarenga 706, Itaim Bibi, (11) 35137470 reservas.itaim@fasano.com.br