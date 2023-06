Lá em 1895, quando abriu as portas, em Paris, o instituto Le Cordon Bleu era decorrência de uma revista bem-sucedida, cuja missão era ensinar à mulherada os belos gestos das artes culinárias.

A coisa mudou de figura e hoje a marca é uma rede de quase 40 escolas, com mais de 20 mil alunos sendo treinados em artes culinárias e gestão hoteleira em 20 países ao redor do mundo. No Brasil, ela está no bairro de Botafogo, no Rio, e na Vila Madalena, em São Paulo.

A exemplo da capital francesa, porém, só a paulista oferecerá um bacharelado em três anos. A exemplo da graduação de Negócios em Artes Culinárias na Universidade de Paris Dauphine-PSL, a Anhembi Morumbi terá Tecnologia em Gastronomia com Le Cordon Bleu e Bacharelado em Gastronomia com Le Cordon Bleu.

As inscrições para essa dupla titulação em gestão culinária já estão abertas e seguirão até o final de julho. O curso de seis semestres tem mensalidades de R$ 2.681,10 para o período matutino e R$ 2.555,10 para o noturno.

Ponto forte do instituto é o corpo docente formado por profissionais reconhecidos, incluindo chefs estrelados. Mas mais do que isso, Cordon Bleu guarda o entusiasmo pela transmissão da técnica, coisa que transborda as páginas de teorias e receitas dos livros. Assegura também a conexão entre profissionais prestigiados de hoje com os de amanhã, seja nas salas de aula, seja nos restaurantes.

“A potência de duas instituições que têm em seu DNA a paixão pelo ensino da gastronomia, elevará o patamar dos cursos de graduação que são oferecidos em nosso país”, acredita Rosa Moraes, idealizadora da parceria e quem, no ano 2000, implementou o primeiro curso universitário de gastronomia no Brasil – o da própria Anhembi Morumbi.

Anhembi Morumbi

Rua Casa do Ator, 275, Vila Olímpia. Tel.: (11) 4007-1192. Inscrições: https://landing.anhembi.br/le-cordon-bleu/gastronomia