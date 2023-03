Cozinha de Afeto ou Comfort Food é aquela que pega direto na alma: lembra momentos inesquecíveis da infância, um lugar do mundo que você já passou ou aqueles momentos em família em volta da mesa. Memórias que todos nós temos. E pode perceber: o prato quase nunca é sofisticado, ao contrário - são receitas caseiras, simples mas cheias de significado.

A atriz Isabel Fillardis, o chef e apresentador do programa Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, João Diamante, Kika Sato e o apresentador do canal Sabor & Arte Zeca Camargo contam quais são os pratos que trazem lembranças boas e um quentinho na alma.

CASA DE VÓ

A atriz e cantora Isabel Fillardis Foto: Pino Gomes I Custom Credit

Isabel Fillardis estreia nesta sexta no canal HBO Max o filme Faixa Preta: A Verdadeira História de Fernando Tererê e está na nova novela das 18h, Amor Perfeito. Mas, mesmo com a agenda atribulada, a atriz arrumou um tempinho para contar ao Paladar que a memória mais afetiva que tem em relação à comida é o Bolo de Fubá preparado por sua avó, Augusta. “Não tenho nenhuma foto da gente comendo este bolo, mas eu me lembro de uma cena recorrente, na cozinha da casa dela, era uma cozinha pequena, eu ficava na beira da pia, olhando ela bater a massa, untar a forma, colocar no forno, espetar o palito de dente para saber se estava no ponto ou não… Ela fazia tudo a olho, não seguia nenhuma receita. E de repente vinha aquele cheirinho pela casa… Eu tenho muita ligação com cheiro, que é capaz de nos levar a outros lugares e a memórias como esta.Nunca mais comi um bolo como aquele… Minha mãe já tentou fazer igual, minhas tias, mas não adianta. Ninguém nunca fez um bolo tão gostoso como o da Dona Augusta.”





SABOR DE MINAS

Continua após a publicidade

O apresentador e escritor Zeca Camargo Foto: Vinicius Mochizuki

“Lá em Minas Gerais, a gente brinca que toda cozinha e de afeto”, diz o apresentador e escritor Zeca Camargo. E não poderia ser de uma maneira diferente. Natural de Uberaba, ele conta que, das visitas a casa da avó, na mesma cidade, sua lembrança mais querida é um Arroz em Panela de Pedra. “Eu e meus irmãos brigávamos para conseguir aquela parte que ficava queimada. Isso era o maior prêmio.”

Segundo ele, só melhorava quando junto com Arroz vinha um Frango com Quiabo. Que era preparado, claro, no fogão de lenha, como sempre tinha que ser. “Essa casa da minha avó tinha até um galinheiro. E a gente circular livremente por ele, pela cozinha, pelo quintal e até pela casa da minha vó, para o desespero dela, que sempre achava que a gente iria quebrar alguma coisa. Eu faço uma receita de frango com quiabo que é de memória, não tem nada certo de ingredientes nem de quantidades. Eu acho que nunca fiz exatamente como o que eu comia naqueles tempos, mas o bacana disso é tentar acertar todas as vezes, para puxar essa memória mesmo”.

A DONA DO PEDAÇO

Kika Sato ao lado dos filhos, Sabrina, Karina, do marido, Omar e do filho, Karim Foto: Paulo Troya I Custom Credit

Na casa de Sabrina Sato, quem vira e mexe comanda as panelas é sua mãe, Kika. Foi ela, inclusive, quem contou quais são os pratos que não podem faltar nos almoços da família. A miscigenação da família - japonesa de um lado e árabe de outro - fica evidente na mesa. “A casa da Sabrina está sempre cheia, todos os dias tem pelo menos umas 20 pessoas para almoçar, inclusive nos finais de semana. Nossa mesa cabe de tudo, comida brasileira, árabe e japonesa. Quando ela e os irmãos, Karina e Karim eram pequenos, eu fazia muito Niguiri, aquele bolinho feito com arroz japonês em formato triangular”, conta. “Hoje as coisas mudaram um pouco. Durante a semana, para a Sabrina não pode faltar uma boa salada, com alface, rúcula, ovinho de codorna e uma granola por cima para dar crocância. No final de semana, outras receitas que não podem ficar de fora são o Salpicão de Frango e o Quibe de Assado. A Zoe também recebe as amiguinhas para a aula de balé e no final, a gente sempre faz um lanche, serve uma torta. Na nossa família é assim: juntou japonês com árabe, tudo é motivo para comer.





Continua após a publicidade

DIA DE FESTA

O chef e apresentador do programa Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, João Diamante Foto: Rede Globo I Custo

Para o chef e apresentador do programa Minha Mãe Cozinha Melhor que a Minha, João Diamante, 31, a comida que aguça sua memória é a Lasanha. Desde pequeno, para ele, o prato tem sabor de festa e celebração. “Morei na favela até os 27 anos e nossa comida sempre foi simples, com aqueles pratos bem triviais do brasileiro: arroz, feijão, linguiça… Quando minha mãe ou minha madrinha faziam lasanha, era porque íamos comemorar algo importante. Isso porque elas não faziam sempre, era algo especial. Quando elas anunciavam que o almoço era lasanha, as crianças e os adultos ficavam super felizes. E até hoje é um prato que remete à nossa família. Quando falamos: ‘Vamos fazer uma lasanha’, sabemos que todos irão se reunir. A diferença é que dei um upgrade na receita da minha mãe e hoje sirvo a minha versão, que leva um molho branco com especiarias. Hoje, todo mundo gosta da minha, r