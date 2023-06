Detalhe da edição luxuosa da Taschen que exalta a cozinha do chef japonês Yoshihiro Narisawa Satoyama Foto: Mark Seelen

A expressão “para comer com os olhos” cai como uma luva na definição do livro “Yoshihiro Narisawa Satoyama” (Taschen), com lançamento previsto para agosto no Brasil. A publicação – que exalta o premiado chef do restaurante Narisawa, em Tóquio, duas estrelas no Guia Michelin na conta – foi fotografada pelo brasileiro Sergio Coimbra, que mergulhou no Japão profundo para produzir imagens de sonho para esta edição luxuosa.

Uma das imagens deslumbrantes do fotógrafo brasileiro Sergio Coimbra para o livro "Yoshihiro Narisawa Satoyama", publicado pela Taschen Foto: Mark Seelen

O livro tem tiragem de apenas 1000 exemplares. Nela estão as histórias que fizeram a fama do restaurante japonês e imagens impressionantes que captam a essência da Satoyama Cuisine – escola criada pelo chef japonês e que preserva a sazonalidade dos alimentos, além de promover ingredientes que não teriam destaque na gastronomia tradicional.

Uma das imagens registradas pelo brasileiro Sergio Coimbra para a luxuosa publicação da Taschen Foto: Mark Seelen

Foram seis anos de registros fotográficos durante expedições realizadas pelo fotógrafo em busca da origem dos ingredientes especiais utilizados pelo chef japonês – que tem como mantra a apropriação sustentável de flores silvestres, do solo, de cascas e outros elementos que entram na apresentação das refeições servidas no Narisawa.

O resultado dessa imersão aparece em imagens que trazem a marca registrada de Sergio Coimbra na fotografia: a relação entre luz e textura. Para o criador do STUDIO SC primeiro estúdio fotográfico da América Latina dedicado exclusivamente à arte gastronômica, o livro tem sabor especial. “Esse é o projeto da minha vida”, afirma.