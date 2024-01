São muitas emoções e distrações em um único verão. Mas se você é fã de boa comida e de histórias interessantes, vale reservar um tempinho para livros antigos e novos que têm em comum o universo da gastronomia.

Comida sempre rende história. Seja de um prato inesquecível ou de um desastre culinário retumbante. Os assuntos, claro, vêm sempre entremeados por receitas. Afinal de contas, falar de comida é bom, mas prová-la é ainda melhor.

Na relação abaixo, você encontra alguns livros que já têm anos de prateleira. Outros lançados mais recentemente. Para ler, experimentar e, eventualmente, repetir sem medo de ser feliz.

Títulos antigos e recentes que valem a leitura nas férias Foto: Chris Campos

Açúcar, álcool e vinagre – celebrando a arte da fermentação

O livro de Fernando Goldenstein Carvalhaes, da Cia. dos Fermentados, lançado pela editora Fermentare, deve agradar cozinheiros animados com as alquimias que transformam ingredientes simples em iguarias. Um livro rico em receitas que pedem tempo e dedicação para saírem do papel. E também recheado de curiosidades. Fernando é um entusiasta dos processos de fermentação, estudioso dedicado que se dá ao trabalho de citar Arnaldo Antunes, Milton Nascimento, Chico Buarque... enquanto explica a que veio seu livro, o segundo dedicado ao tema. Antes dele veio Fermentação à brasileira, em parceira com Leonardo Alves de Andrade.

Entremeadas no texto suculento, receitas de bebidas, doces, xaropes, compotas e conservas. Só por elas, o livro já seria uma leitura das mais recomendadas para quem gosta de se aventurar na cozinha. Mas ele é mais. Porque aprender sobre a complexidade e a diversidade dos fermentados é uma maneira de encarar o chutney nosso de todo dia com um outro olhar.

Julie & Julia

O livro de Julie Powell, autobiográfico, rendeu um filme delicioso sobre o desafio que a autora resolveu encarar: preparar as 524 receitas do clássico Mastering the Art of French Cooking, da cozinheira e apresentadora americana Julia Child, no período de um ano. A aventura rendeu um blog de sucesso, o livro saiu em 2005 e o filme em 2009, mas a história segue atual e divertida, especialmente para quem anda em dúvida com relação às próprias escolhas. A versão em português é da Record.

O livro de cozinha de Alice B.Toklas

O volume lançado no Brasil nos anos 1990 pela Companhia das Letras teve consultoria editoral de Nina Horta. Trata-se de um livro de memórias e receitas da escritora norte-americana que foi ícone da vanguarda parisiense ao lado de sua companheira de vida, a também escritora Gertrude Stein. Ele foi lançado originalmente em 1954.

O volume inclui receitas, claro, e também histórias que vão desde a relação dos franceses com a comida, iguarias provadas e investigadas durante viagens realizadas pela autora, memórias afetivas sobre a descobertas dos sabores. Há ainda capítulos dedicados à comida nos Estados Unidos, ao que se comia durante a guerra, a receitas de amigos. Leitura mais irresistível que sorvete.

Da botica ao boteco

O livro de Neli Pereira, jornalista, mixologista e estudiosa de tudo quanto é saber desse nosso Brasil, é daqueles para ler numa sentada, tomando uma água de coco ou uma caipirinha de limão na areia da praia. Um livro fruto de muita pesquisa e cheio de informações para quem gosta de um bom drinque e mais ainda dos frutos, das ervas e das misturas suculentas realizadas pelos povos do nosso país. Tem receita, um monte delas. Mas o que dá água na boca mesmo é conhecer as histórias das garrafadas, das plantas e da coquetelaria brasileira. Foi lançado em 2022 pela editora Companhia de Mesa.

Não é sopa

O livro da cozinheira e escritora Nina Horta é desses volumes para ler e reler muitas vezes ao longo da vida. Uma compilação de crônicas e receitas sobre comida que conquistaram o apetite de leitores vorazes. A edição original é de 1995. Uma outra, atualizada, foi lançada em 2020 pela Companhia da Mesa. Nina era a cronista gastronômica mais querida do Brasil. Sua marca registrada era o bom humor misturado a um tom nostálgico que não raro arrancavam lágrimas de emoção do leitor desavisado. Histórias lindas e receitas deliciosas, o que mais pode-se querer de um livro sobre comida?

Escoffier, o rei dos chefs

Este é um livro para quem tem fome de conhecer a história do primeiro grande chef de cozinha moderno: o francês Auguste Escoffier (1846-1935). Uma biografia escrita por Kenneth James, lançada pela Editora Senac e que revela, além da trajetória de Escoffier nas cozinha de grandes hotéis, como o Ritz de Paris, o Savoy e o Carlton de Londres, também as curiosidades por trás de suas receitas mais famosas e do famosos que frequentavam suas mesas.

Com unhas, dentes & cuca

O livro feito à quatro mãos pelo chef Alex Atala e o sociólogo Carlos Alberto Dória foi lançado como um manual prático, organizado de maneira enciclopédica, com verbetes, rápidas incursões históricas, definições básicas e desconstruções conceituais sobre a arte da culinária. Um papo-cabeça sobre gastronomia, feito sob medida para estudiosos e curiosos. O volume tem o selo da Editora Senac.

Gourmet

O mangá lançado nos anos 1990 pela dupla Jiro Taniguchi e Masayuki Qusumi deve agradar em cheio aos leitores fãs dos quadrinhos japoneses. A história tem como pano de fundo a culinária do Japão, com descrições minuciosas de sabores e aromas. Escrito e ilustrado de maneira poética, indo além da gastronomia, para retratar pessoas, ruas e a vida do cidadão comum de um grande metrópole.