24 horas para acabar com a ressaca

Quem nunca sentiu aquela terrível sensação matinal após uma longa noite de bebedeira, que atire a primeira taça! Para que os copos vazios não tragam arrependimento, náusea e muito menos tristeza, proibidíssima no Carnaval, fizemos um pequeno guia do que você deve (ou não) comer e beber ao longo do dia para derrotar a indisposição.

Ao acordar, dois copos de água são indispensáveis. A hidratação é a chave da recuperação. Meia hora depois, troque o café por chá de gengibre com mel. Por ser diurética, a cafeína pode desidratar o corpo e, por contrair os vasos sanguíneos, aguçar as dores de cabeça. Já o gengibre apazígua o estômago e diminui as náuseas, enquanto a frutose do mel ajuda na absorção do álcool e no alívio da sofrência.

Aveia e banana, uma dupla poderosa no combate dos sofrimentos da ressaca Foto: Pixabay / stevepb

Nem pense em pular o café da manhã. Alimentos como aveia, abacate, ovos e torradas promovem energia e bem-estar. Omelete de cogumelos e ovo pochê são boas opções, pois contêm cisteína, substância que facilita a expulsão de acetaldeído, toxina produzida pela metabolização do etanol no fígado e responsável pelo efeito ressaca.

Outra bela alternativa é um avo toast. As gorduras boas do abacate atuam na digestão do álcool. Temperá-lo com especiarias ajuda o fígado e a vesícula biliar a trabalharem. Em contrapartida, laticínios devem ser evitados, já que são de difícil digestão. Por incrível que pareça, um mero queijo quente pode causar azia e piorar a situação.

PUBLICIDADE

Para acompanhar, suco de tomate reduz a queimação, daí a lenda de que Bloody Marys curam ressacas. A verdade é que a glicose do fruto ajuda a regular o nível de açúcar no sangue e a aliviar a fadiga sem irritar o estômago – o que aconteceria se fosse suco de laranja ou limão.

Depois de umas duas horinhas, tome mais dois copos de água e coma uma banana. Dócil com o aparelho digestivo, a energética fruta é rica em eletrólitos, principalmente potássio, vitamina B e carboidratos que combatem os efeitos depressivos do álcool.

Sushis aliviam os efeitos da ressaca e podem ser pedidos em casa, como os de Denis Watanabe, sushiman do Watanabe Foto: divulgação

Na hora do almoço, sushi e sopa de missô formam um menu imbatível. O ômega 3 de peixes como o salmão junto aos carboidratos do arroz agilizam a recuperação, enquanto o caldo reidrata e ajusta o sódio do corpo. A harmonização com água de coco é recomendada. Isotônico natural, ela possui eletrólitos e recarrega a corrente sanguínea com sódio e potássio.

Em compensação, nada de cair na tentação de chips, bacon, pizzas, biscoitos industrializados ou frituras – a gordura saturada não terá dó de provocar um acidente vascular cerebral!

PUBLICIDADE

No meio da tarde, com o estômago quase recuperado, em vez de atacar um chocolate, aposte em uma cura vitamínica. Um smoothie ou suco verde à base de frutas naturais (lembre dos poderes antirressaca da banana!) garantem açúcares lentos, enquanto verduras como couve, acelga e espinafre, ricos em ácidos fólicos, vitamina C e ácidos sulfúricos, suavizam bad vibes.

Suco verde, smoothie e bebidas à base de frutas, sem leite, ajudam na recuperação da energia Foto: KMPZZZ/Adobe Stock

Quando uma fominha aparecer, tome dois copos de água. Você notará que o que parecia improvável aconteceu: o dia passou e você se sente pronto para outra. Antes dos próximos goles, porém, faça o favor de jantar.

Dica? Hambúrguer caseiro, de preferência de carne magra, frango ou peixe. A proteína ajudará a regular os níveis de açúcar no sangue. Para acompanhar, batata-doce, que contém açúcares lentos, o que o impedirá o pico da hipoglicemia, ao passo que vitamina B e fibras evitarão a sensação de peso. Se possível, dourada com azeite no forno, e não frita por imersão!

Lembre: dois copões de água continuam indo bem, obrigado. E, antes de dormir, uma xícara de chá de camomila com mel não faz mal a ninguém.