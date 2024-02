3 Pães surpreendentes para você provar

Só com farinha, água, sal e tempo se faz pão. Nem por isso os padeiros se restringem a tal combinação. Aqui selecionamos três novidades que incorporam sabores intensos sem timidez, com maestria.

Alho na De Lá do Pão

Pão de alho e queijo da Serra da Canastra da De lá do Pão, na Vila Madalena Foto: Pérola Dutra

Engenheiro convertido em padeiro, Iuri Barroso é especialista em pães cascudos e de personalidade, como o de alho com queijo da serra da canastra (R$ 30,20). A receita alia três tipos de farinha (trigo branca, integral e de centeio) e alho ao Queijo do Luciano, produzido na Chácara, maturado e premiado diversas vezes.

A dica é usá-lo para fazer bruschettas, chuchar molho de carnes e acompanhar sopas. Nada que impeça de comê-lo levemente aquecido com manteiga ou azeite.

R. Harmonia, 1158, Vila Madalena. Seg. a sex., das 7h às 18h; sáb. e dom., das 8h às 13h. Tel. (11) 99693-1212

Maniva na Vivant Padaria Artesanal

Inspirado na maniçoba, o pão com folhas moídas de mandioca da Vivant Padaria Artesanal Foto: Felipe O.

André Cunha aposta em técnicas e farinha francesas para fazer brilhar produtos regionais. Melhor exemplo é o pão à base de levain de tucupi e folhas moídas de mandioca, com ou sem castanhas (R$ 25 ou R$ 28 respectivamente), que fermenta ao menos 12 horas.

O sourdough de maniva remete à maniçoba, o mais famoso dos cozidos paraenses. “Só não recomendo ele para café da manhã, mas é um pão que vai bem só com um azeitinho, com geleia de laranja e principalmente com sopas e saladas”, alerta o padeiro.

Al. Casa Branca, 399, Jardim Paulista. Seg. a sex., das 7h às 19h; sáb., das 7h às 13h. Tel.: (11) 91615-6070

Missô na Le Blé

Novidade cheinha de umami, o pão de missô da Le Blé Foto: Bruno Kawata

Fabio Pasquale ganhou fama graças a folhados dignamente amanteigados. Nem por isso se descuida de suas outras fornadas, nem da criatividade. Bom exemplo é o lançamento do pão de missô (R$ 22): “Cheguei a esse pão pensando na explosão de sabor e umami que essa pasta de soja fermentada traz. Foram inúmeros testes alternando entre os diferentes tipos de missô e finalmente decidimos pelo missô claro”.

Com um toque de centeio na massa, ela harmoniza perfeitamente com cobertura de coalhada seca e salmão defumado, assim como de tartar de atum.

R. Pará, 252, Higienópolis. Todos os dias, das 7h às 23h. Tel.: (11) 3663-4626