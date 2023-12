3 Soluções para a ceia de Ano Novo

Tic tac. Você tem menos de 24 horas para garantir uma refeição memorável para a virada do ano. Dito isso, veja aqui entradas, principais e sobremesas assinados por chefs especializados em festejos que podem ser encomendados até as 18h desta sexta 29 de dezembro e, sim, integrarem a sua ceia.

La Cura

Torta de tomate francesa, também chamada “Tarte Tatin”. Receita de Ivan Santinho, chef do restaurante La Cura. Foto: Crudo e Bruno Geraldi |

Ivan Santinho é o banqueteiro predileto dos chefs paulistanos e o principal motivo é o sabor e a cocção irrepreensível de seus pratos. Dentre as sugestões para o Réveillon, vale iniciar pelo vinagrete de polvo com tomatinhos coloridos e chips de tubérculos (R$ 270 serve bem 3 pessoas) e pela tatin de tomates, que vem com pesto e burrata (R$ 175).

Na sequência, há bacalhau com legumes (R$ 318 o quilo) e a paleta de cordeiro glaceada com vinho do porto, que acompanha fettuccine caseiro e cogumelos (R$ 280 para 3). Para adoçar, o pudim de puro pistache italiano é imbatível (R$ 227).

R. Ourânia, 201, Vila Madalena. Encomendas: (11) 94140-2824

Banqueting

Dentre as receitas de Martha Bender para o final do ano, está o peru assado. Foto: Codo Meletti

No ano que vem, Martha Bender comemora 20 anos de seu bufê. Até lá a palavra de ordem é facilitar as suas comemorações. Vai daí que, inspirada no caderno de receitas da avó e nas viagens ao redor do mundo, a cozinheira sugere croquetes de carne que derretem na boca (R$ 242 com 20 unidades para começo de conversa) ou brie envolto em massa filo recheado com confit de tâmara, cranberry e pistache (R$ 368 com 1,5 quilo) para começo de conversa.

Como principais há peru ao champagne e calda de frutas (R$ 436 o quilo) e tender artesanal curado com especiarias (R$ 446 o quilo). Ambos pedem a farofa de broa e frutas secas (R$ 202 meio quilo). Para finalizar, a especialidade é a torta florida e vegana de maçã (R$ 478 com 1,5 quilo).

Encomendas: (11) 96323-8357

Pascal Valero

Com chocolate belga e praliné, o Bolo Valero é uma das assinaturas do chef francês Foto: Jaque Valero

Dos chefs franceses de maior prestígio no país, Pascal tem como atração principal o Bolo Valero de chocolate belga com crocante de praliné (R$ 150 para pelo menos 6 pessoas). No entanto, antes dele, vale provar a Quiche Lorraine, com queijo gruyère e bacon caseiro (R$ 150 com 8 fatias) e a copa lombo assada com molho de abacaxi (R$ 400 com 1,5 quilo).

Encomendas: (11) 93733-7077