Conhecido pelas sobremesas autorais e com estética apurada, o confeiteiro Pedro Frade lançou, recentemente, seis novas sobremesas para a vitrine da confeitaria Caramelo, que ele comanda ao lado do restaurateur Guilherme Temperani, do complexo gastronômico Vila Anália - onde fica a sede da confeitaria. Frade se inspirou em doces nostálgicos para desenvolver as suas criações, que, também, são repletas de brasilidade.

Entre as novidades está a sobremesa floresta negra (R$ 34), que foi inspirada no clássico bolo de chocolate com chantili e cerejas. Na versão dele, o doce em formato de rosa vermelha tem como base um biscuit de chocolate, musse de baunilha, cremoso de chocolate meio amargo e geleia de cereja amarena. E o confeiteiro se inspirou na combinação clássica de abacaxi e coco para criar a torta (R$ 34) feita com massa sablée de amêndoas, geleia de abacaxi, cremoso de baunilha, chantili de coco e abacaxi caramelizado.

Torta de abacaxi e coco: uma das novidades de Pedro Frade para a vitrine da confeitaria Caramelo Foto: Rodolfo Regini/ Divulgação

Frade também quis explorar ingredientes brasileiros em sugestões como a torta de chocolate e cupuaçu (R$ 34), à base de massa sablée de cacau, cremoso de chocolate, geleia de cupuaçu e chantili de cumaru - decorada com uma folhinha de ouro. E o chocolate também marca presença na sobremesa cacau 70% (R$ 34). Trata-se de uma esfera feita de casquinha de chocolate com crocante de chocolate, musse 70% e cremoso de chocolate meio amargo.

Outras novidades da vitrine são o paris brest gianduia (R$ 34), com massa choux recheada com camada de cremoso de chocolate e avelã, e avelãs tostadas crocantes, e o entremet de pistache e maracujá (R$ 34), que combina biscuit, mousse e chantili de pistache, cremoso e gel de maracujá - finalizada com pistaches picados.

As sobremesas estão disponíveis tanto na sede da Caramelo, no Vila Anália, quanto na filial da confeitaria, instalada no Barra Shopping, no Rio de Janeiro.

Caramelo

Rua Cândido Lacerda, 33, Jardim Anália Franco (Vila Anália). (11) 99413-4242. De segunda a quinta, das 12h às 23h. Sexta e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 22h. Instagram: @confeitaria.caramelobr