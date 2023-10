Dia do Pão: padeiros desafiam um ao outro a preparar pães com ingrediente surpresa

Se você tivesse a chance de desafiar um padeiro a preparar um pão com um ingrediente inusitado, qual seria? Quando fomos atrás de padarias que topassem participar da estreia do Desafio Paladar, essa foi a primeira pergunta que fizemos. Tão logo vinha a resposta, já devolvíamos: “tá, mas você também topa ser desafiado?

Priscila Imai e Thiago Dragão, da Fazemos Pão, Diêgo Penido, da Na Fila do Pão, e Olivia Malta, da Oli Pães, aceitaram prontamente o desafio. Enquanto a primeira dupla, sem dó algum, jogou logo um pepino (do japonês) para Diêgo resolver, Diêgo fingiu ser bonzinho ao entregar uma mortadela para Olivia preparar o seu pão - a verdade é que não é tão fácil assim desenvolver essa receita, pois há chances dela ficar enjoativa e gordurosa. Olivia, por sua vez, desafiou o casal de padeiros a tirar do forno um pão feito com páprica defumada.

Thiago Dragão e Priscila Imai, da Fazemos Pão, foram desafiados a preparar uma receita com páprica defumada Foto: FELIPE RAU

Eles tiveram pouco mais de uma semana para aprimorar as receitas. Olivia, que não tem o costume de levar esse tipo de ingrediente para o forno (”eu prefiro trabalhar com eles frios, seja no pão ou na pizza”), pegou a base do seu pão italiano, agregou algumas fatias (finíssimas) de mortadela italiana, alguns pistaches e levou tudo para bater. “A ideia era que o embutido ficasse totalmente integrado à massa, contribuindo com o sabor”, conta Olivia.

Priscila e Thiago, espertos que só, adaptaram a receita da baguete de curry da casa, de fermentação natural, para fazer uma versão com a tal páprica defumada. Para complementar o sabor, eles também usaram calabresa defumada em cubos para acentuar o sabor da páprica.

Diêgo Penido, da Na Fila do Pão, precisou resolver um pepino no Desafio Paladar Foto: FELIPE RAU

Já Diêgo, no melhor estilo “se a vida te der pepinos…”, fez logo três pães para mostrar a que veio. O único a usar fermento biológico no desafio, optou por uma massa bem fofinha e, como ele mesmo disse, “democrática”, caso alguém quisesse reproduzir em casa. Dela, saíram as três versões: a bolinha, que lembra um minipão de hambúrguer, um tipo de khachapuri, que foi recheada com queijo de cabra e picles, e o roll, recheado com picles de cebola roxa e pepino in natura.

Confira a seguir como os padeiros se saíram no Desafio Paladar.