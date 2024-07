O Smorgasburg, festival de gastronomia criativa, retorna para sua quarta edição em São Paulo nos dias 20 e 21 de julho, no entorno do Obelisco do Ibirapuera. O acesso é gratuito, mas é necessário retirar os ingressos com antecedência através do site do festival.

Neste ano, serão mais de 300 novidades gastronômicas. Entre elas, o hambúrguer Surf’N turf de wagyu do Koburger, a pipoca bafo do dragão do N2, o ceviche vegano de caju do Cão Véio, o sanduíche K-popó Chicken do Nash, dentre outros.

O evento promete um clima de piquenique ao pôr do sol do inverno paulistano e, além das tendas vendendo comida, o Smorgasburg também terá uma programação de shows e, ainda, a estreia do SmorgasWine, bar de vinhos que conta com curadoria de Patrícia Brentzel, e trará vinhos naturais e sustentáveis de pequenos produtores especialmente escolhidos para o evento.

Smorgasburg busca promover uma aura de piquenique no meio de São Paulo Foto: Marcos Credie

Já na programação de shows, talentos emergentes de jazz, soul, folk, reggae e indie, direto do Smorgas Music Stage, com a participação especial da cantora e compositora Clariana, que apresentará o tributo Amy Reggaehouse, uma celebração do legado de Amy Winehouse.

PUBLICIDADE

“São mais de 100 operações e cerca de 300 inovações gastronômicas, um palco que combina divas do jazz e do soul com as vozes e instrumentos das ruas”, afirma Rogério Zé, head do Smorgasburg Brasil.

O que é o Smorgasburg?

Organizado pela Pipoca, um coletivo que desenvolve projetos de impacto cultural para pessoas, marcas e cidades, o Smorgasburg estreou no Brasil em 2019 e já foi realizado em cidades como Nova York, Miami, Los Angeles, Tóquio, Osaka, Saitama e Toronto.

O festival integra o calendário oficial da cidade e da Prefeitura de São Paulo e tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Turismo, além da Secretaria Municipal das Subprefeituras e da Subprefeitura da Vila Mariana.

Local: Obelisco do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, S/N - Parque do Ibirapuera, São Paulo - SP)

PUBLICIDADE

Data: 20 e 21 de julho

Horário: das 11:00 às 19:30

Ingressos: Entrada gratuita mediante apresentação dos ingressos

Retirada de ingressos no link da bio (4 por CPF): aqui