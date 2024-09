É época de amoras, tanto na natureza quanto na lista de recomendações das nutricionistas Brasil afora. A amora, cuja colheita que vai de setembro a novembro, é uma fruta com baixas calorias e rica em fibras, vitamina C, ferro, magnésio, vitamina A e cálcio.

Segundo a nutricionista clínica Aline Braz, em 100 g da fruta, são apenas 43 calorias, 10 g de carboidratos e 1,5 g de proteína. E, para quem não sabe, a folha da amora também traz muitos benefícios, por possuir vitamina C, vitamina K, ferro, manganês, fibras, vitamina E e flavonoides (pigmentos naturais presentes na maioria das plantas que tem ação antioxidante).

Mas, afinal, por que comer amora faz bem? Este guia da amora vem para sanar as suas dúvidas para que você entenda de uma vez por todas os benefícios da amora. Confira.

Quais são os benefícios da amora?

De acordo com a especialista, a amora pode ajudar a evitar doenças cardiovasculares, auxilia na perda de peso, na constipação e na melhora de sintomas da menopausa. Além disso, a fruta tem um efeito antioxidante por conta dos flavonoides e antocianinas, que auxiliam, por exemplo, na prevenção de pressão alta;

A vitamina C, por sua vez, contribui com o aumento da imunidade, estimulando a produção dos linfócitos e glóbulos brancos. Já em relação às fibras, elas ajudam no processo de constipação e auxiliam no controle da glicemia.

Quais são os benefícios da folha da amora?

A folha da amora também contribui (e muito) com a saúde, em especial quando parte de uma alimentação saudável. Ela auxilia na regulação de índices hormonais, atua como anti envelhecimento na pele pelo fato de conter fitoestrógenos e auxilia no fortalecimento do sistema imunológico. A presença de ferro na sua composição também ajuda a evitar a anemia.

Ah, mas pode comer a folha pura? A nutricionista não recomenda essa prática e sugere que a folha deve ser consumida cozida ou ser utilizada em chás.

Portanto, a amora emagrece?

“Nenhum alimento consumido de forma isolada irá emagrecer, porém a amora pode auxiliar nesse processo pelo fato de ser uma fruta de baixo índice glicêmico e possuir uma quantidade maior de fibras gerando mais saciedade facilitando no processo de emagrecimento”, revela Aline Braz.

Para que serve o chá da folha da amora?

A nutricionista destaca que ele traz benefícios tanto para a saúde da mulher quanto para a do homem em uma dieta balanceada. “Para a mulher, auxilia principalmente nos sintomas da menopausa, no controle da TPM e na mudança de humor. Já para o homem, por conta das fibras, pode auxiliar na melhora do sistema digestivo e ser diurético evitando retenção hídrica”.

Pode comer ou tomar amora todo dia?

O consumo da amora em excesso pode causar enjoos, diarreia e alterar a absorção de cálcio no organismo. Por isso, o recomendado é manter o consumo diário da amora em uma xícara por dia e, no caso da folha, restringir até uma colher de sopa por dia.

Como incluir a amora na dieta? E a folha da amora?

O sabor doce da amora facilita sua inclusão em diversas receitas ou até para ser consumida in natura como sobremesa das principais refeições como almoço e jantar. Fazer sucos e vitaminas também é uma ótima forma de inseri-la na dieta, além de complemento para iogurte, por exemplo. Já a folha pode ser consumida refogada ou como chá.

Receitas com amora