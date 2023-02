Quem nunca, enquanto assistia a uma das várias edições do reality show MasterChef, sentiu vontade de fazer uma receita preparada por um dos participantes? É justamente de olho nisso que chega o livro As Melhores Receitas do MasterChef Brasil, da Planeta.

Dividido em oito seções (entradas e petiscos, receitas vegetarianas e veganas, massas, receitas com arroz, peixes e frutos do mar, aves, carnes e sobremesas), o livro detalha o passo a passo de cada uma das receitas, com tempo de forno, ingredientes, técnicas de preparo e outras recomendações.

Com isso, é um livro que alcança vários públicos, daquele mais leigo, que quer fazer um espaguete à carbonara, até aquele que já se sente mais à vontade na cozinha para fazer, por exemplo, um linguado ao molho de champanhe e leite de coco, com flor de abobrinha recheada e caviar.

Livro de receitas do MasterChef Brasil Foto: Editora Planeta

Outra coisa legal é, mais do que ser apenas um livro de receitas, As Melhores Receitas do MasterChef Brasil também ensina técnicas básicas, como limpar camarão, e mais sofisticadas, como defumar salmão em aromas de especiarias.

O bom é que tudo, absolutamente tudo, é detalhadamente explicado passo a passo. Dentre alguns destaques de receitas, o raviolone de abóbora com manteiga de lagostim, da Izabel Alvares, vencedora da 2ª temporada do MasterChef Brasil para amadores, e a pera com gorgonzola e mascarpone, da chef Heaven Delhaye, do MasterChef Profissionais de 2015.

Ainda tem ravióli de camarão com bisque de camarão, cozido de marreco com chutney, repolho e farofa, moqueca de jacaré com arroz basmati, arroz doce cacio e pepe, salada com pinoli e molho cítrico, releitura de moqueca e por aí vai.

Fotos de abrir o apetite acompanham boa parte das receitas. Então, coloque o avental, prepare a cozinha e entre no universo de sabores inusitados, afetivos, sofisticados, agora famosos mas, sobretudo, deliciosos do MasterChef Brasil com este livro completo.

Serviço: As Melhores Receitas do MasterChef Brasil (Planeta), da Endemol Shine Brasil, 256 páginas.