Lu Bonometti comanda oficina de biscoitos decorados para crianças neste domingo (13)

Para celebrar o Dia das Crianças, neste domingo (13) acontece a Oficina Paladar Mão na Massa, comandada pela confeiteira Lu Bonometti. Durante a atividade, que será realizada por Paladar em parceria com o A.C. Camargo Cancer Center, as crianças terão a oportunidade de decorar biscoitos, cookies, bolos, além de participar de diversas brincadeiras comandadas pela confeiteira.

Desde 2012, ela mantém uma loja de biscoitos artesanais nos Jardins - a Lu Bonometti Dolcezze -, onde, também, apresenta sugestões como bolos, tortas e panetones produzidos com fermentação natural.

A oficina é um dos destaques do Circuito Bem-Estar, que faz parte da programação do Estadão Summit Saúde & Bem-Estar, conferência que reúne palestras e painéis dedicados ao tema e acontece neste domingo (13) e segunda (14), no espaço de eventos do Shopping JK Iguatemi, na capital paulista.

Serviço

Estadão Summit Saúde & Bem-Estar

Datas: 13 e 14 de outubro

Horário: das 8h às 18h30

Onde: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia (Shopping JK Iguatemi - Espaço de Eventos)