A costela é um corte muito popular entre os amantes de churrasco. Segundo a especialista em churrasco Paula Labaki, é um corte com um custo razoavelmente bom e é incrível de trabalhar. Com fibras longas e uma quantidade de gordura considerável, tem atributos que acrescentam sabor e suculência à peça.

Para pedir a costela no açougue, a dica é sempre optar pela costela do dianteiro, que tem mais carne. Ah, e atente-se aos diferentes cortes da costela, como o assado de tira (um corte horizontal da costela), bananinha (a carne entre os ossos), short rib (parte costela, parte acém), entre outros.

Qual é a melhor parte da costela?

“Para mim, a costela do dianteiro é a melhor parte da costela, pois é onde temos mais carne e um nível de gordura mais equilibrado”, revela a chef e consultora.

Quais as melhores formas de preparar costela?

A especialista destaca que adora fazer costela de diversas formas. “Faço no fogo de chão, selo na parrilla, embalo e levo ao forno, faço na panela lentamente, entre outros” e brinca: “As formas são tantas que daria um livro só de costela”.

No caso de fazer no estilo fogo de chão, ela só usa sal na hora de cortar e servir. Quando leva ao forno, coloca sal e pimenta do reino, nada mais. Já se for fazer na panela, um mirepoix (cenoura, cebola e salsão picados) cai bem para depois fazer um belo molho.

Receitas de costela para fazer em casa

Para colocar a mão na massa, separamos receitas deliciosas com costela. Mas, afinal, qual é a diferença entre costela e costelinha? A especialista conta que, na “linguagem da cozinha”, a costela é bovina e a costelinha é suína.

Costela bovina de Masterchef

Costela de boi do Henrique Fogaça Foto: Sal Gastronomia/Divulgação

No caso da costela de boi do Henrique Fogaça, o mirepoix sugerido por Paula Labaki é um dos elementos especiais do prato, que trazem um sabor a mais à carne. Veja a receita completa.

Costela com mandioca

Costela Foto: Vladimir - stock.adobe.com

Em apenas seis passos, aprenda a fazer uma costela com mandioca cozida na panela de pressão com uma receita prática e rápida de uma panela só. Clique aqui.

Costela assada com purê de abóbora

Costela assada com purê de abóbora do restaurante Boato Foto: Divulgação: Restaurante Boato

Aprenda a fazer uma costela angus com cerveja preta, saquê, shoyu e mostarda. Além disso, a receita simples também ensina a fazer um purê de abóbora cremoso. Confira a receita.

Costelinha suína com molho barbecue

Costelinha Suína com molho barbecue Foto: Elvis Fernandes/ Divulgação

A clássica do churrasco americano, essa costelinha é perfeita para quem quer testar as habilidades na churrasqueira e surpreender seus convidados. Receita completa.

Costelinha de porco com molho asiático

Costelinha de porco Foto: Ricardo Feltrin/Divulgação

Os fãs de costelinha também estão bem servidos com uma costela suína que leva um molho diferente à base de molho tare, shoyu, gergelim e especiarias. Veja o passo a passo.