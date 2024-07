Nariz de palhaço, coração, cor que traz a sensação de fome, tudo isso é associado com o vermelho. Quando vamos para o universo da cozinha, temos páprica picante, morangos e, claro, o catchup. Um dos condimentos mais populares do mundo, teve uma criação, digamos, pouco tradicional, já que no começo, ele era feito à base de vísceras de peixe fermentado. Foi nos Estados Unidos que os tomates tornaram-se a base do catchup.

Nos dias de hoje, o catchup é comumente utilizado como acompanhamento para pratos típicos de fast-food, como hambúrgueres, nuggets de frango, batata frita, cachorros-quentes e outros lanches. Há também quem coloque-o como tempero em molhos de tomate (ajudando na acidez) ou até mesmo em pizzas. Conversamos com Lierson Mattenhauer, da hamburgueria Tradi, sobre como preparar esse condimento em casa da melhor forma. Confira.

Qual é o segredo para o catchup caseiro perfeito?

Comece avaliando os ingredientes. A base para qualquer catchup deve ser tomate, vinagre, sal e açúcar, mas não basta isso, é preciso selecionar ingredientes de qualidade e bem frescos para obter o melhor catchup.

Em relação aos temperos, aposte em pimentão vermelho, pimenta, salsão, cebola branca, cebolinha, salsinha, limão e azeite. E para quem está curioso para saber qual é a validade do catchup caseiro, o especialista revela: “normalmente, 7 dias, pois não contém nenhum conservante”.

Para deixar o seu catchup mais saudável, use tomates frescos e faça trocas de ingredientes: ao invés de usar o açúcar refinado e sal branco, use o açúcar mascavo e o sal do himalaia. Outra dica é usar vinagre de maçã, que é mais indicado para dietas saudáveis.

Existem tipos de catchup? Veja receitas

Catchup Foto: Alex Silva/Estadão

Apesar de o catchup tradicional ser o mais conhecido, existem muitas variações do condimento. Essas diferenças se dão pelos temperos escolhidos, mas a base segue sempre sendo o tomate (que pode variar de tipo). Opções como catchup de tomate verde e catchup de cajuína são ótimas receitas para fazer em casa e provar.