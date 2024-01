Momo completa 10 anos fazendo gelato – e não sorvete

Por incrível que pareça, sorvete não é um amor de verão. Tanto assim que a Berthillon, sorveteria mais icônica de Paris, fecha no auge da estação. Sorvete é a receita comestível de prazer, autoindulgência e bom-humor. Para a carioca de alma italiana, Momo Gelato, é um modo de vida.

Aliás, sorvete não, gelato, que tem menos gordura e é batido em uma velocidade mais lenta para evitar a adição de ar. Como resultado, a massa obtém textura densa e sabor mais intenso. Não congela completamente e é servida em temperatura mais elevada, isso é, -11°C. Soa abstrato demais?

Com pistache do Mediterrâneo e baunilha de verdade, o copinho da Momo Gelato vai de R$ 21 a R$ 31 Foto: Lipe_Borges

“Sorvete é Ben & Jerry’s, Häagen-Dazs. A gente não serve produto congelado, a -18°C, -20°, que só não vira pedra porque incorpora muito ar, gordura e açúcar. Um pote de dois litros da Kibon, por exemplo, tem 800 gramas de ar” explica Walter de Mattos Júnior, fundador e CEO da gelateria.

Apesar de vender 10 toneladas ao mês, algo como 100 mil porções, a Momo não é um negócio de volume. As produções são diárias e artesanais, e o resultado “é mais gostoso porque é fresco e porque tem mais sorvete”.

PUBLICIDADE

Antes de abrir a casa-mãe, em janeiro de 2014, na concorrida Dias Ferreira, no Leblon, Walter, economista com MBA em Harvard, foi aprender com os italianos a fazer gelato. Na volta ao Rio, deu uma acariocada nas receitas.

Fundador e CEO da Momo Gelato, Walter de Mattos Júnior na única unidade paulistana, na Rua Oscar Freire Foto: Vitor K. Neves

Surgiu assim o best-seller Momocookies (com biscoitinhos e brigadeiro de chocolate belga), o Pavê de Doce de Leite e o Grego de Momo (de iogurte grego com damascos, amêndoas e mel orgânico), vendidos em casquinhas (que podem conter Nutella) e copinhos a partir de R$ 21.

Mais tarde vieram as Tortas di Gelato, caso da Fior di Pistacchio (base de pão de ló caseiro, recheio e cobertura de pistache mediterrâneo, R$ 250) e da Foresta Bianca (com gelato de cholocate branco e cereja amarena italiana, R$ 230).

Além das geladices, as sete unidades da Momos abrigam também o Café com Fé, espaço dedicado a espressos com bolos, affogatos com waffle, além de coados e cappuccinos de grãos especiais.

PUBLICIDADE

Momo Gelato

R. Oscar Freire, 168, Jardim Paulista. Todos os dias das 9h às 23h. Tel.: (11) 99400-9925