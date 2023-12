Nanitone fica em cartaz no Nanica até o Natal

“Em Curitiba, todo mundo conhece a torta banoffee. Então, na faculdade, eu pegava encomenda para datas comemorativas”, conta Léo Macedo. Anos depois, em 2018, ele deixou a capital paranaense com sua receita e fundou com R$ 7500 seus e outros R$ 7500 do amigo Tito Barcellos uma lojinha de 5 metros quadrados especializada no assunto em plena Rua Augusta, em São Paulo.

No primeiro dia, não vendeu nem uma torta inteira. Hoje, vende milhões de fatias por ano. Só para produzir sua versão tradicional, isso é, com base de biscoito de leite, doce de leite, banana, chantili e chocolate em pó compra 400 toneladas de banana por mês para abastecer as quase 70 lojas.

Para o crescimento bombástico, ao longo de 5 anos, a Nanica contou com encomendas e posts espontâneos de Tiago Abravanel, Priscila Alcântara, Luísa Sonza, Bruna Marquezine e Maisa Silva. A bem da verdade, para atender ao primeiro pedido de Abravanel, pouco antes da fundação da Nanica, Léo pediu dinheiro para comprar leite condensado e uma forma enferrujada da tia emprestados.

“Deus me agraciou com essa torta”, costuma dizer. Com ela, “limpou o nome” de um primeiro empreendimento e, sim, teve de deixar um bilhetinho para o cliente famoso deixar a forma enferrujada na portaria do hotel em que ele estava hospedado em Curitiba.

Com mousse de chocotone e ganache de chocolate branco, nanitone é lançamento da Nanica para o Natal Foto: Léo Macedo

O utensílio ele devolveu direitinho. No lugar dele, de lá para cá, não sabe quantos outros comprou, tampouco quantas tortas preparou e ainda menos quantas banoffees, monoffees (massa de bolacha de chocolate recheada, um pouco de manteiga, leite condensado cremoso, morango e chantili e suspiros) e uvoffess (“a mais chique, porque tem uvas cortadas à mão e amêndoas tostadas”) são feitas por dia, mês ou semana.

No entanto, sabe que é sempre sua a primeira versão de um sabor sazonal. O da vez é o nanitone, uma massa de bolacha de leite, recheio de mousse de chocolate com pedaços de chocotone, ganache de chocolate branco e gotas de chocolate ao leite. Inteira ela sai por R$ 220 e cada fatia, R$ 24. As vendas serão feitas somente até o dia 24.

Nanica

R. dos Pinheiros, 275, Pinheiros. Todos os dias, 10h às 22h. Encomendas: (11) 97592-0997