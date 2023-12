Neste Natal, você pode substituir o peru por jaca

A jaca verde orgânica com batata amassada gratinada com creme de castanha de caju e queijo vegano (R$ 180 com 900 gramas) é a estrela do Natal da Jaca Bô-Ah, uma cozinha de mãe e filha no bairro paulistano de Santa Cecília.

Há seis anos, Leila e Mariana Bertelli transformaram um apartamento numa empresa artesanal vegana. Em família, produzem até os próprios leites e queijos vegetais. Para este fim de ano, a dupla montou um menu completo de ceia natalina (a partir de R$ 476 para até 5 pessoas).

O cardápio conta com entradas como as bolinhas de queijo fermentado de castanha de caju em azeite com ervas (R$ 56 com 220 gramas) e a quiche sem glúten de milho (R$ 120 com 700 gramas).

Desemboca no assado de ervilha com cogumelos, batatas e molho “gravy” (R$ 290 com cerca de 1,6 kg), no salpicão de proteína vegetal com salsão, milho verde, cenoura, uva passa e creme cítrico de queijo (R$ 86 com 600 gramas) e no arroz orgânico refogado com brócolis, alho e amêndoas laminadas (R$ 70 com 600 gramas).

A torta tiramisù da Jaca Bô-ah tem base de biscoito e é totalmente vegana Foto: Pedro Ferrarezzi

Finaliza com torta tiramisù (R$ 250 com 1 kg) ou de frutas em camadas: frutas vermelhas com leite condensado de coco, creme cítrico de frutas, creme de castanha de caju com baunilha e frutas frescas (R$ 340 com 1,6 kg).

Para quem preferir, o panetone traz frutas secas e não cristalizadas (R$ 120 com 750 gramas) e o chocotone, gotas de chocolate meio amargo e calda de chocolate (R$140 com 750 gramas). As encomendas de Natal devem ser feitas até o dia 20 e as entregas estão programadas para os dias 23 e 24.

Jaca Bô-ah

R. Tupi, 177, Santa Cecília. Qua. a sex., 10h às 18h30; sáb., 10h às 17h. Encomendas: ter. a sáb., via linktr.ee/jacaboah