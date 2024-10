Hoje (25) é Dia Mundial do Macarrão. E, para celebrar a data em grande estilo, nada melhor do que preparar uma receita de massa em casa. Mas se falta tempo (ou habilidade) na cozinha, diversos endereços da capital paulista oferecem uma infinidade de pastas frescas e artesanais para levar para casa - e prometem fazer bonito à mesa. Confira:

Casa Europa

No empório anexo ao restaurante comandado pelo empresário Ipê Moraes, é possível encontrar uma seleção de massas elaboradas pelo chef Alexandre Vorpagel, o Alemão, que também é responsável pelo menu do restaurante. Há desde opções secas, como tagliolini (R$ 32), quanto sugestões frescas, como o fettuccine (R$ 40). Como complemento, a sugestão fica por conta do molho à bolonhesa (R$ 69).

Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jardim América. 3063-5577. Instagram: @casaeuropa

Empório Fasano

O complexo gastronômico pertencente ao grupo Fasano abriga uma rotisseria, onde é possível encontrar uma seleção de receitas italianas da marca, para levar para casa. Destaque para a seleção de massas frescas, que inclui sugestões como o pappardelle (R$ 61, 300 g), o ravióli de abóbora (R$ 65,90, 300 g) e o agnolotti de vitelo (R$ 65,90, 300 g)

Rua Bela Cintra, 2245, Jardins. 3896-4300. Instagram: @emporiofasano

Il Pastaio

Foi no pastifício inaugurado em 1970, nas imediações da avenida Paulista, que surgiu o nostálgico rondelle, uma massa recheada, enrolada e cortada em rodelas, que faz a alegria dos almoços de domingo. Na casa, a receita surge nas versões com recheio de mussarela (R$ 123, o quilo) e à base de massa verde com recheio de ricota e nozes (R$ 125, o quilo), esta disponível apenas sob encomenda.

Alameda Santos, 44, Vila Mariana. 3289-8897. Instagram: @ilpastaio_rotisserie

Ravióli de beterraba com queijo boursin: um dos destaques da vitrine do La Cura Foto: Gui Galembeck/ Divulgação

La Cura

Sob o comando do chef Ivan Santinho, a rotisseria oferece uma seleção de massas frescas para levar para casa. Elaboradas com farinha 00 e ovos caipiras, as massas surgem na vitrine em versões como o fettuccine fresco (a partir de R$ 37, 500 g), o ravióli de beterraba com queijo boursin, limão-siciliano e manjericão, além da lasanha à bolonhesa (R$90, o quilo). Ragu de linguiça (R$ 38, 350g) e fonduta de parmesão (R$ 44, 220 g) são alguns dos molhos da casa, vendidos à parte.

Rua Ourânia, 201A, Vila Madalena. (11) 94140-2824. Instagram: @lacuragastronomia

Manduque Massas

Instalado no Mercado de Pinheiros, o misto de restaurante e pastifício é comandado pela chef Mari Adania. Quem passa por ali pode observar através do balcão envidraçado a equipe em ação. Entre as sugestões para levar para casa, destaque para o pappardelle (R$ 7,50, 100 g), o caramelle de queijo de cabra com maçã cozida no hidromel (R$ 16, 100 g) e o tortelli de ossobuco (R$ 15, 100 g).

Rua Pedro Cristi, 89, Pinheiros. Instagram: @manduque.massas

O tortelli de brie e pera seca, e o cappellacci de alcachofra são algumas sugestões da chef Ana Soares para o Mesa III Foto: Laís Acsa/ Divulgação

Mesa III

O pastifício artesanal oferece uma seleção de massas autorais produzidas pela chef Ana Soares e sua equipe. A linha inclui sugestões como o cappellacci de alcachofra (R$ 58, 400 g), massas branca e verde com recheio de alcachofra e especiarias, o tortelli de brie e pera seca (R$ 72, 400 g), feito com massas branca e laranja e recheio de queijo brie, pera seca e amêndoas. Dos molhos, destaque para o creme limão (R$ 59, 400 ml) e o molho delicado de champignons (R$60, 400 ml)

Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. 3868-5500. Instagram: @mesa3_pastificio

Santa Maria Empório

O supermercado de luxo, que conta com uma filial no shopping Morumbi, abriga um pastifício, onde uma seleção de massas frescas são produzidas diariamente e de forma artesanal. E, durante as compras, é possível avistar os masseiros em ação. Entre as sugestões, destaque para o tagliatelle (R$ 89, o quilo), o gnocchi de espinafre (R$ 109, o quilo) e o tortellini de costela (R$ 129, o quilo). Para complementar, as pedidas são molhos como o pomodoro e o funghi (R$ 79,90, 500 g, cada)

Av. Cidade Jardim, 790, Jardim Paulistano. (11) 3706-5211. Instagram: @stamariaemporio