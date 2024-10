O prato-símbolo da culinária italiana tem o Dia do Macarrão (25 de outubro) para celebrar o seu valor para a gastronomia mundial. Diferentes tipos de farinha e métodos de produção resultam em centenas de tipos de macarrão: os de pasta fresca, grano duro, com ovos etc.

Para celebrar o Dia do Macarrão, separamos abaixo sete receitas de macarrão clássicas, nas versões de chefs renomados e com passo a passo simples, daqueles fáceis de reproduzir em casa. Este é um convite para sair do óbvio, mas com um pé no tradicional e outro nos toques autorais de quem entende como ninguém de massas.

Carbonara fácil

Espaguete à carbonara tradicional Foto: Belle Ribeiro/Divulgação

O carbonara é um dos pratos mais populares da culinária de influência italiana. O queijo peccorino, feito com leite de ovelha, é considerado por muitos como o “oficial” para a receita, mas a versão do chef Martin Casilli é democrática e o combina com queijo parmesão. A tradição oral conta que o nome se refere às partículas de carvão que caíam sobre as refeições dos mineradores, emuladas pela pimenta-do-reino, mas a origem oficial do prato ainda é alvo de discussão.

PUBLICIDADE

Veja a receita

Linguine com molho de pesto e burrata

Linguine com molho pesto e burrata do Nonna Rosa Foto: Raul da Mota/Divulgação

Ah, o pesto… combina com tudo: com pão, salada, carnes, e, claro, como acompanhamento perfeito para boas massas. Na versão do chef Gabriel Marques, do Nonna Rosa, o molho à base de manjericão e avelã se combina com uma burrata bem cremosa, e o resultado é um prato de massa que vai fazer sucesso entre a família e amigos.

Veja a receita

PUBLICIDADE

Rigatoni alla Vodka

Rigatoni alla Vodka do Nonna Rosa Foto: Raul da Mota/Divulgação

A outra contribuição do chef do Nonna Rosa para este caderno de receitas é o rigatoni alla vodka, receita que viralizou nas redes sociais nos últimos meses. O molho cremoso leva tomate e creme de leite fresco, potencializados pelo destilado. A dica é ajustar a quantidade de pimenta-do-reino branca de acordo com a picância desejada na hora de servir.

Veja a receita

Conchiglione de ricota

PUBLICIDADE

Conchiglione de ricota ao pesto da chef Helô Bacellar Foto: Ana Bacellar

O conchiglione é um macarrão feito em formato de concha, característica que praticamente obriga os cozinheiros sensatos a recheá-lo de alguma maneira. Aqui vamos com a ricota, uma das opções mais utilizadas, e a chef Helô Bacellar, do Na Cozinha da Helô, recomenda nozes, castanha-de-caju ou castanha-do-Pará grosseiramente picadas para dar textura e sabor para a receita.

Veja a receita

Fettucine com frutos do mar

Fettucine Frutos do Mar do Tuy Cocina Foto: Rubens Kato/Divulgação

PUBLICIDADE

Camarão, lula e mexilhão são as escolhas do chef Marcelo Giachini, do Tuy Cocina, para fazer um macarrão com sabor de mar. A massa é bem condimentada e fácil de fazer, com um molho à base de caldo de camarão reduzido com tomate e manteiga de ervas.

Veja a receita

Bolonhesa no forno com queijo meia cura

Macarrão à bolonhesa gratinado do Hospedaria. Foto: Mário Rodrigues

Fellipe Zanuto, chef do Hospedaria, compartilhou uma receita para sair do óbvio na hora de fazer um macarrão à bolonhesa. A ideia é finalizar no forno, com pedaços generosos de queijo meia cura, que vão adicionar novas camadas de sabor. O molho bolonhesa dessa versão é dos clássicos, feito lentamente na panela com carne bovina e suína, vinho tinto, tomate e outros ingredientes tradicionais.

PUBLICIDADE

Veja a receita

Macarrão ao molho branco com queijo gruyère

Massa com queijo gruyère Foto: Mariana Pekin/Divulgação

Itália e França se encontram nessa receita de orecchiette com molho branco. O formato da massa aumenta sua área de contato disponível para a incorporação com o molho, e a receita é finalizada com presunto cru crocante e ervilhas frescas para dar uma cor a mais no prato.

Veja a receita