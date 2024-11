Pela terceira vez consecutiva, a Panificadora Ceci, que funciona há sessenta anos no bairro do Planalto Paulista, conquista o prêmio de melhor padaria de São Paulo na quarta edição do Padocaria, que teve a cerimônia de premiação realizada nesta terça (5), na sede do Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão).

A clássica padaria, que inaugurou em abril deste ano um salão, também conquistou o prêmio nas categorias melhor café e melhor padaria da zona sul de São Paulo. “A gente se esforça muito e coloca muito amor em nosso trabalho. É muito gratificante receber o carinho do público e dos jurados”, diz o sócio da Ceci, Gustavo Guimarães Fernandes, após a premiação.

Prêmios inéditos

Idealizado pelo gastrônomo Eduardo Maya e pelo jornalista Miguel Icassati, o Padocaria, que elege as melhores padarias de São Paulo, teve duas fases. A primeira etapa, com votação on-line, elegeu as 25 padarias finalistas das regiões central, sul, leste, oeste e norte. E, na segunda fase, o público teve a chance de votar em categorias como melhor pão na chapa, melhor sonho e melhor serviço de frios.

Pão de abóbora da Forno Fecchio: eleita a melhor padaria da zona oeste pelo Padocaria Foto: Carolina Camargo

Além de passar a reconhecer os segundos e terceiros lugares de cada categoria, neste ano o Padocaria também concedeu alguns prêmios inéditos. As padarias Estado Luso, na Vila Paulicéia, a Cepam, na Vila Prudente, e a Merci, na Vila Romana, que venceram por três vezes as categorias de melhor pãozinho, de melhor padaria da zona leste e da zona oeste, respectivamente, foram premiadas como “hors concours” - elas podem voltar a concorrer nestas mesmas categorias no ano que vem. Outro prêmio inédito foi o de sustentabilidade, que ficou com a padaria Casa Nápoles, na Vila Formosa.

Também fez a sua estreia a categoria melhor pão de fermentação natural. A ganhadora foi a Academia do Pão, no Paraíso. E, por falar em padaria artesanal, o Forno Fecchio, no bairro Vila Anglo Brasileira, foi eleita a melhor da zona oeste paulistana.

Categorias

Enquanto a padaria Cepam foi eleita na categoria melhor serviço de frios, a Big Pão Express, em Itaquera, conquistou o prêmio de melhor sonho de padaria de São Paulo. Já o prêmio de melhor pizza de padaria ficou com a Vera Cruz, que também foi eleita a melhor padaria da zona leste.

Três padarias da zona norte também se destacaram na premiação. Enquanto a Pá D’ouro Pães e Doces, na Parada Inglesa, foi eleita na categoria melhor time de chapeiros, a Arizona, no Tucuruvi, conquistou o prêmio de melhor padaria da zona norte e, também, os de melhor pão francês e de melhor pão na chapa com requeijão. Já o prêmio de melhor pão na chapa ficou com a padaria Estado Luso.

E a Galeria dos Pães, no Jardim América, completa o time de premiadas, ao receber o prêmio de melhor padaria do centro de São Paulo.

A seguir, confira a lista completa de padarias premiadas:





Melhor pãozinho

Arizona Pães (@padariaarizona), no Tucuruvi Larsol (@padaria_larsol), no Ipiranga Vera Cruz (@confeitariaveracruz), no Tatuapé

Melhor pão na chapa

Estado Luso (@estadoluso), na Vila Paulicéia Condessa Casa de Pães (@condessacasadepaes), em Santana Arizona Pães (@padariaarizona), no Tucuruvi

Melhor pão na chapa com requeijão

Arizona Pães (@padariaarizona), no Tucuruvi Ceci (@padariaceci), no Planalto Paulista Estado Luso (@estadoluso), na Vila Paulicéia

Melhor sonho

Big Pão Express (@bigpaoexpress), em Itaquera Arizona Pães (@padariaarizona), no Tucuruvi Europão (@padariaeuropao), na Chácara Klabin

Melhor pizza de padaria

Vera Cruz (@confeitariaveracruz), no Tatuapé Europão (@padariaeuropao), na Chácara Klabin Ceci (@padariaceci), no Planalto Paulista

Melhor café

Ceci (@padariaceci), no Planalto Paulista Cepam (@padocacepam), na Vila Prudente Estado Luso (@estadoluso), na Vila Paulicéia

Melhor pão de fermentação natural

Academia do Pão (@academiadopao), no Paraíso Estado Luso (@estadoluso), na Vila Paulicéia Chez Roberta Petite Boulangerie, em Veleiros

Melhor serviço de frios

Cepam (@padocacepam), na Vila Prudente Vera Cruz (@confeitariaveracruz), no Tatuapé Merci (@padariamerci), na Vila Romana

Melhor time de chapeiros

Pá D’ouro Pães e Doces (@padouro.oficial), na Parada Inglesa Ceci (@padariaceci), no Planalto Paulista Cepam (@padocacepam), na Vila Prudente

Sustentabilidade

Casa Nápoles (@casanapoles), na Vila Formosa

Melhor padaria da zona leste

Vera Cruz (@confeitariaveracruz), no Tatuapé

Melhor padaria da zona oeste

Forno Fecchio (@fornofecchio), na Vila Anglo Brasileira

Melhor padaria da zona sul

Ceci (@padariaceci), no Planalto Paulista

Melhor padaria da zona norte

Arizona Pães (@padariaarizona), no Tucuruvi

Melhor padaria da região central

Galeria dos Pães (@galeriadospaes), no Jardim América

































Melhor padaria de São Paulo





Panificadora Ceci (pela terceira vez)