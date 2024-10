No dia 16 de outubro, comemora-se o Dia do Pão, um alimento que possui uma posição privilegiada na história da humanidade. A base para o seu preparo é simples, é necessário apenas farinha, água, sal e fermento. Entretanto, com o passar do tempo, a diversidade do pão aumentou muito, tornando o seu preparo mais complexo e criando inúmeras possibilidades de receitas, sejam elas doces ou salgadas.

Para comemorar com estilo este dia, conversamos com chefs, uma empresária e um sommelier: Flávio Miyamura, do Miya Wine Bar, Michelle Kallas, do Mica Chocolates, Bel Coelho, do Cuia, Luciano Nardelli, da Carlos Pizza, Leandro Mattiuz, do Elevado Bar e Mauro Brosso, do Shuk Falafel & Kebabs . Eles nos contaram quais são os seus pães preferidos e os melhores lugares onde você pode encontrá-los.

Padaria St. Chico

Ciabatta Foto: Padaria St. Chico/ Divulgação

A St. Chico é uma padaria focada em produtos artesanais. Um dos seus pães que fazem mais sucesso é a Ciabatta, que significa “pantufa”. É um pão italiano caracterizado por ter uma massa muito hidratada. Em conversa com a chef Helena, responsável pela produção dos pães, ela nos contou que para cada quilo de farinha, eles utilizam 800 gramas de água, sem falar no azeite que também faz parte do processo. “É uma massa bem leve e oca, muito legal para fazer um sanduíche ou comer puro”, conta Helena. Ela também dá uma sugestão deliciosa de sanduíche no estilo italiano que é feito na própria St. Chico: mostarda dijon, mortadela, rúcula e tomate.

“Gosto muito de usar Ciabatta. Por ser um pão com uma casquinha fina, bem crocante e o meio macio. Faço com ele desde o Pan tomaca (pão com tomate tradicional catalão) até um sanduíche de carne. Eu gosto bastante dos pães da St Chico e, normalmente, compro lá no de Pinheiros por ser perto do Miya Wine Bar e de casa”, disse o chef Flávio Miyamura.

Serviços: R. Fernão Dias, 461 - Pinheiros, São Paulo; Av. Higienópolis, 467 - Higienópolis, São Paulo; R. Mourato Coelho, 383 - Pinheiros, São Paulo - Instagram: st.chico

Zestzing Padaria Artesanal

Pão da Zestzing Foto: Zestzing/ Divulga

“A Zestzing é uma padaria super especial. O esmero e seriedade com os quais a padeira Claudia Rezende construiu sua história com o pão é admirável. O resultado é um produto de altíssima qualidade, dos pães de fermentação natural à viennoiserie”, conta a chef Bel Coelho.

“Na Zestzing, eles vendem um pão delicioso com cranberries, que traz uma combinação especial, já que essa fruta não é comum em pães por aqui. Essa mistura dá um toque único de sabor, diferente do que encontramos em outras padarias, disse o chef Luciano Nardelli”

A Zestzing é uma padaria artesanal, localizada no Jardim Paulista. A padeira Cláudia Rezende nos contou um pouquinho sobre o pão de cranberries e nozes. Ele é um pão de fermentação natural que leva um blend de farinha de centeio, integral e branca com cranberries e nozes.

Serviços: Alameda Tietê, 496 - Jardim Paulista, São Paulo; Instagram: zestzing_padaria_artesanal

Iza Padaria Artesanal

Imagem de diversos pães Foto: Iza Padaria Artesanal/ Divulgação

A padaria produz uma grande variedade de pães, focaccias, baguettes, rolls, rugbrøds e muito mais. Os produtos não utilizam conservantes nem aditivos químicos e usam farinhas nacionais e orgânicas. “Essa padaria também é ideal para um brunch completíssimo e tem fornadas de pizzas super especiais”, conta a chef Bel Coelho.

“Não poderia deixar de falar da Iza Padaria Artesanal, conduzida pela Izabel Tavares, padeira que conheço há quase dez anos. Desde o primeiro pão já dava para ver o diferencial daquela crosta, daquela fermentação e do próprio sabor”, relata a chef Bel Coelho.

“Eu curto fazer sanduíches com focaccia e gosto muito das massas da Iza Padaria Artesanal. A fermentação natural é bem feita, e ela não tem medo de deixar os pães bem queimadinhos, além de trabalhar com sabores não convencionais”, conta o chef Mauro Brosso.

Serviços: R. Wisard, 602 - Vila Madalena, São Paulo; Instagram: iza_padariaartesanal

By Kim confeitaria

Pão de queijo folhado Foto: By kim/ Divulgação

No bairro da Santa Cecília, a By kim confeitaria, além de produzir doces deliciosos, também faz um pão de queijo folhado incrível. O salgado leva polvilho, farinha, manteiga, queijo e ovos. Eles preparam a massa e em seguida a laminam para dar o aspecto folhado.

“Esse pãozinho por si só, já é invenção perfeita. Mas sempre compro alguns a mais para sobrar para o dia seguinte. Esse pão de queijo aquecido na frigideira tipo tostex e recheado com frios, uma carne desfiada ou qualquer sobra da geladeira fica a coisa mais perfeita da face da terra. Prove e eu garanto que jamais se arrependerá”, conta Michelle Kallas.

Serviços: Rua Tupi, 114 - Santa Cecilia, São Paulo; Instagram: bykimconfeitaria

Assaz Orgânica

Baguete Foto: Assaz Orgânica/ Divulgação

“O pão que mais gosto de comprar em São Paulo é da Assaz Orgânica, feito com ingredientes 100% orgânicos”, disse Leandro Mattiuz.

Localizada na Vila Buarque, a padaria Assaz Orgânica nasceu em 2019 com foco em agricultura agroecológica. Os pães são feitos de maneira artesanal, fermentados por até 48 horas. Dentre os produtos que fazem mais sucesso estão a baguete, ciabatta e o pão azedo.

Serviços: R. Maj. Sertório, 234 - Vila Buarque, São Paulo; Instagram: assazorganica