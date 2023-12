Panetone bite: a mordida que é o hit deste Natal

Tão logo padarias e confeitarias começam a divulgar seus catálogos de Natal, o Paladar inicia uma busca para desvendar qual a tendência do ano. Em 2023, além da overdose de creme de pistache no recheio de panetones, talvez você até tenha reparado nas versões em pedaços e cobertas com chocolate, geralmente oferecidas em latas para presentear, que parecem ser o hit da temporada.

Os bites, como ficaram conhecidos (bite, em inglês, quer dizer mordida), não são exatamente novos. A Chocolat du Jour, por exemplo, faz a sua versão desde 2016, e a Bauducco, desde 2020. Mas nunca se viu tanto pedaço banhado em chocolate dando as caras por aí. A Lindt tem, a Ofner também tem, Kopenhagen e Cacau Show, idem. E por aí vai…

Ficou com vontade de dar umas mordidas também? Confira a seleção de bites que o Paladar recomenda e seja (mais) feliz nesse Natal.

Chocolat du Jour

Não dá para falar de panetone bites sem citar os dessa marca de chocolates bean to bar. Por dois motivos: porque ela foi uma das primeiras a lançar o produto no mercado (quiçá a primeira, em 2016) e porque são deliciosos. Neste Natal, eles aparecem em três versões: a de panetone de frutas com chocolate ao leite na cobertura, a de frutas com chocolate meio amargo e a de gotas de chocolate coberta com chocolate ao leite. As latas com 350 gramas saem por R$ 184.

Onde comprar: www.chocolatdujour.com.br

Choco Panes, da Chocolate du Jour, cobertos com chocolate ao leite ou meio amargo Foto: Marcelo Trad

Confeitaria Dama

Aqui a história começa na Páscoa de 2021, quando a doceria lançou os bites de bolo de cenoura. De lá para cá, apareceram outras mordidas na vitrine, como a de bolo chocolate crocante e a de bolo de limão-siciliano, até chegar nos Chocottone Bites, que são a novidade deste Natal. Os pedaços de chocotone artesanal, fermentado naturalmente, vêm banhados em chocolate ao leite e custam R$ 105 (300g).

Onde comprar: www.confeitariadama.com.br

Depois do sucesso dos bites de bolo de cenoura, Confeitaria Dama lança versão com chocotone Foto: Ricardo D'Angelo

Dengo

Os cubos de panetone de cupuaçu - com massa de fermentação natural - são novidade no portfólio de Natal da marca de chocolates bean to bar. Eles vêm cobertos com chocolate 65% cacau, em embalagem com 200 gramas, que sai por R$ 89,90.

Onde comprar: www.dengo.com.br

Gallette

A chocolateira Gislaine Gallette também decidiu, este ano, apresentar seu panetone cravejado com gotas de chocolate num novo formato: em pedaços cobertos com chocolate bean to bar 40% cacau. Opção mais em conta desta seleção, a caixa com 400 gramas sai por R$ 89,90.

Onde comprar: www.gallette.com.br

Pati Piva

Os bites fazem parte do catálogo de Natal da confeitaria desde 2018. Neste ano, há quatro opções disponíveis, todas feitas com pedaços de panetone com gotas de chocolate: ao leite, meio amargo, zero açúcar e a lata mista, que traz pedaços sortidos e cobertos com chocolates ao leite, meio amargo e branco.

Onde comprar: www.patipiva.com.br

