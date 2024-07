Criada no Brasil pelos imigrantes italianos da região da Calábria, no sul da Itália, a linguiça calabresa tem como base carne suína e gordura, além de condimentos como pimenta-calabresa, que confere a picância e é marca registrada desse embutido.

Muito presente na cozinha do dia a dia, a linguiça calabresa esbanja versatilidade como ingrediente. Pode ser complemento do feijão, passada na frigideira pode servir como petisco. A linguiça também vai bem no preparo de molhos, como recheios de pães, de massas e de tortas. Sem contar que o embutido é amplamente utilizado na cobertura de pizzas. Porém, vale ressaltar que existem diferenças marcantes entre a linguiça calabresa e a linguiça tipo calabresa, que domina as gôndolas.

Calabresa versus tipo calabresa

Segundo normas do MAPA (Ministério da Agricultura), a calabresa tem como base carne suína e pimenta-calabresa e deve passar por um processo de cocção. Embora a maior parte das marcas disponíveis no mercado sejam defumadas, essa etapa da produção não é obrigatória pela legislação.

Assim como a versão tradicional, a linguiça tipo calabresa também deve ser elaborada com carne suína, mas pode conter na formulação outras proteínas como CMS (carne mecanicamente separada), que é obtida a partir da moagem e separação de ossos e carne. Os frigoríficos podem, também, adicionar um percentual de até 2,5% de proteína vegetal, como a de soja, nessa categoria de produto. “Além de ter um custo bem menor do que a carne suína, a proteína de soja tem uma grande capacidade de absorção de água, o que ajuda a emulsionar a receita”, explica o mestre charcuteiro Edson Navarro, da escola de charcutaria artesanal Curato.

Qual linguiça calabresa para pizza?

Quando o assunto é linguiça calabresa, os chefs são unânimes em afirmar que a versão artesanal é a melhor escolha para a cobertura de pizzas. O chef Diego Sacilotto, do grupo Mozzafiato, que reúne estabelecimentos como a pizzaria La Crosta Forneria, utiliza a linguiça calabresa curada com um toque de erva-doce em coberturas como a finocchio (R$ 69), com molho de tomate, picles de erva-doce e mussarela.

Excesso de sal e de gordura são algumas características encontradas na maioria das marcas de linguiça calabresa disponíveis nas gôndolas. Na hora de escolher a calabresa para a pizza, vale tomar cuidado com as versões com excesso de gordura. “Uma boa calabresa não pode formar uma poça de gordura, que não é nada agradável na pizza”, explica o chef Fellipe Zanuto, do restaurante Hospedaria e das pizzarias A Pizza da Mooca, Da Mooca Pizza Shop e Onesttà. Uma forma de driblar isso é pré-assar a calabresa antes de adicioná-la na pizza. “Faz toda a diferença”, afirma o chef Eduardo Almeida Simone, da forneria Qui o Qua.

SÃO PAULO 27/06/2024 TESTE DE CAALABRESA -degustação às cegas de marcas de calabresa. FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

No misto de confeitaria e forneria, Simone utiliza linguiça artesanal. Entre as sugestões de pizza al taglio - receita tipicamente romana com massa alta e fatia quadrada -, uma das pedidas é a calabrese (R$ 17, o pedaço), que leva molho de tomate, linguiça artesanal pré-assada, alho-poró e mussarela fior di latte. Outra característica é o excesso de defumação. Para equilibrar, a dica é combinar a calabresa com ingredientes como a clássica cebola fatiada - eis cobertura da pizza de calabresa paulistana (sem queijo, por favor!).

No caso da pizza de calabresa (R$ 79) da Onesttà, uma das pizzarias comandadas por Zanuto, a linguiça fatiada vai por cima da cebola. “Desta forma, a cebola absorve o líquido da calabresa e cozinha ao mesmo tempo”, justifica o chef.

A pizza finocchio, com cobertura de linguiça curada, picles de erva-doce e mussarela, é uma das pedidas do chef Diego Sacilotto para o cardápio da La Crosta Forneria Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Qual é a melhor linguiça calabresa do mercado?

Paladar reuniu um time de especialistas formado pelos chefs Diego Sacilotto, da La Crosta Forneria, Fellipe Zanuto, d’A Pizza da Mooca, Eduardo Almeida Simone, do Qui o Qua, além do mestre charcuteiro Edson Navarro, da escola de charcutaria Curato, para avaliar nove opções disponíveis nas gôndolas. O júri provou os embutidos tanto in natura quanto brevemente passados pelo forno elétrico da La Crosta Forneria - local onde foi realizado o teste às cegas.

O júri (da esq. para dir.): Diego Sacilotto, do grupo Mozzafiato, Fellipe Zanuto, do restaurante Hospedaria e das pizzarias A Pizza da Mooca, Da Mooca Pizza Shop e Onesttà, Eduardo Almeida Simone, do Qui o Qua, e Edson Navarro, da Curato Escola de Charcutaria Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

As linguiças foram adquiridas* na manhã do teste, em supermercados da capital paulista. E foram avaliadas pelos especialistas a partir de critérios como aparência, aroma, textura e sabor. E a campeã foi a linguiça calabresa da Sadia. Confira as marcas preferidas do nosso júri e mais detalhes sobre as marcas avaliadas**.

A linguiça calabresa da Sadia foi a campeã do teste às cegas Foto: Alex Silva

*os valores dos produtos mencionados a seguir são do dia 20 de junho de 2024.

**as avaliações abaixo são um compilado dos comentários dos chefs ao longo da prova





As melhores linguiças calabresa

Sadia Prieto Perdigão

