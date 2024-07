Smorgasburg 2024 atrai mais de 100 mil pessoas e já confirma data para o próximo ano

O Smorgasburg, festival de gastronomia criativa, fechou sua quarta edição reunindo 105 mil pessoas no entorno do Obelisco do Ibirapuera no último final de semana, e gerou um faturamento total de R$ 4,3 milhões, somando as mais de cem operações presentes. Com entrada gratuita, o evento já tem data marcada para voltar à capital paulista nos dias 19 e 20 de Julho de 2025.

Entre os destaques gastronômicos, estavam o hambúrguer Surf’N turf de Wagyu do Koburger, o taco de salmão assado com maionese de mapple syrup e fondue de cheddar, bourbon e caviar do Damm, a Pipoca Bafo do Dragão do N2, o Ceviche vegano de Caju do Cão Véio, o cannoli Deu samba!, da Cannoleria Farinha Flor, o Dogãolova, do Pablo Ba Pasticceria, o sanduíche K-popó Chicken do Nash, o drink Canada Purple do SmorgasBar, além da batata Cross Trax Rac-coon do Rac-Coon Smoke House, e da Batata Rosti Incrível de Pulled Pork da Fábrica da Rosti.

A quinta edição do Smorgasburg já está confirmada para 2025 Foto: marcos credie

Além disso, ocorreu a estreia do SmorgasWine, um bar de vinhos naturais e sustentáveis, assinado por Patrícia Brentzel, e o retorno do SmorgasBar, liderado por Vitor Marino.

“Nosso time pira quando vê, depois de muito trabalho, as milhares de pessoas sentadas no gramado com suas cangas aproveitando uma prazerosa tarde. Já estamos com a cabeça em 2025 para fazermos ainda melhor”, afirmou Rogério Zé, head do Smorgasburg Brasil.